El senador Pedro Flórez fue el intermediario entre Euclides Torres y la campaña de Gustavo Petro, según el hijo del presidente; así operaba

Poco se sabe del senador Pedro Flórez. Su labor legislativa es precaria y su nombre no es conocido por los colombianos. Sin embargo, es una ficha de Euclides Torres en el Senado para cuidar los intereses del megacontratista. Además, en todo este capítulo de la financiación de la campaña Petro Presidente, tiene un papel fundamental que Nicolás Petro destapó en detalle.

Flórez no tenía experiencia política, pero su esposa Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides Torres, le fue enseñando en la costa Caribe. De ahí su cercanía con el líder del clan Torres; poco a poco se fue ganando su confianza a tal punto de que le encargó ser el enlace con la campaña Petro para manejar los temas de dinero.

“Yo me atrevo a asegurar que gracias al Caribe es que Gustavo Petro es el presidente de la República”, dijo Nicolás sobre la votación en la zona norte del país. Según Nicolás, Gustavo Petro fue quien lo autorizó a que él y Pedro Flórez fueran los encargados de la campaña en la Región Caribe y su padre estaba al tanto de que Euclides Torres financiaba los eventos. “A rasgos generales él sabía que Euclides nos daba los recursos a través de Pedro Flórez para financiar el evento, pero no sabía cómo los gastábamos”.

Toda la plata la manejaba Flórez en efectivo, es decir, no quedaba rastro financiero, sencillamente él le pedía a Euclides, con base en las peticiones de la campaña, y al otro día llegaba la plata. “Una vez (Flórez) me comentó que entre Euclides Torres y él tenían una empresa fachada. Nunca me dijo el nombre y que a través de esa empresa fachada era que bajaban esos recursos”, dijo Nicolás Petro.