Estado pidió perdón por la impunidad en el crimen de la líder política Gloria Lara de Echeverri. Hecho que se registró en 1982

“En este acto, finalmente, el Estado colombiano reconoce la responsabilidad internacional como violador de derechos humanos. Realmente, la esperanza que tenemos es que se haga justicia por la memoria de Gloria Lara, ya que con su crimen no la hubo. No buscamos revancha, ni venganza, nunca lo hemos querido así, simplemente que se nos diga la verdad, que su memoria no quede en el olvido, como quedó en el olvido la voluntad del Estado colombiano para hacerle justicia”, dijo.

Y agregó en el evento: “A mi abuela Pepita, madre de la mía, le pregunté en alguna ocasión cómo hacía para seguir viviendo en paz, sabiendo que no se hizo justicia y que los implicados quedaron libres. Ella, como mujer sabia que era, me contestó -mi hijito, yo no creo en la justicia humana, yo creo en la justicia divina-. Su reflexión me reconfortó y me dio paz interior”.