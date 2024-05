MinTrabajo dice que “quisiera” acabar con los fondos privados de pensiones, pero lo público no puede mantener la “sostenibilidad”

#Política | Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, asegura que “quisiera” acabar con los fondos privados de pensiones, pero prefiere no hacerlo porque el régimen público no tiene la capacidad de “mantener la sostenibilidad” del sistema. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/zPALHUsHYZ

“Muchos me dicen: ‘Ministra, ¿por qué no quita los fondos privados? Es el momento, acábelos’. Yo quisiera y se los digo. Quisiera. Pero no puedo negar la oportunidad porque hoy tenemos un régimen público que no tiene la capacidad, con el sistema de prima media, para mantener la sostenibilidad y la pensión de los colombianos y colombianas”, expresó en la Comisión Séptima de la Cámara.