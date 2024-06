Este estudiante le advirtió a Petro lo que pasaría con Sneyder Pinilla en la UNGRD. Dos congresistas del Pacto también fueron informados

SEMANA: ¿Quién es Deiver Parra?

DEIVER PARRA: Un estudiante de Derecho y militante de la Colombia Humana desde hace un par de años. Siempre he estado ligado al progresismo y desde antes de 2018 he estado haciéndole campaña a nuestro presidente Gustavo Petro.

SEMANA: ¿Entonces usted apoya plenamente a Petro?

D.P.: Sí, independientemente de las situaciones, las adversidades y de todo lo que está pasando. Sabíamos que esto sería difícil y para nadie es un secreto que generar cambios es bastante complejo.

SEMANA: Vayamos a 2023. ¿Por qué envía esa carta a la Casa de Nariño?

D.P.: Desde que Sneyder Pinilla fue nombrado en la subdirección de la UNGRD en junio de ese año supe que pasaría algo malo. En ese momento estábamos en campañas políticas regionales y en el Pacto Histórico sentimos como una cachetada ese nombramiento porque en Sabana de Torres (Santander) sabemos quién es ese personaje. Sabemos todo lo que hizo desde 2016 a 2019, cuando fue alcalde, y también supimos que no era la persona ideal y que llegaría únicamente a llenarse los bolsillos de plata.

SEMANA: ¿Qué le dijo a Petro en esa carta?

D.P.: Unas advertencias y las denuncias que se habían interpuesto contra Sneyder Pinilla por los presuntos malos manejos que le dio a nuestro municipio cuando fue alcalde. Todo estaba argumentado y contando quién era él.

SEMANA: ¿Y usted qué pedía en esa carta?

D.P.: Que lo removieran lo más pronto posible del cargo, toda vez que no era apto para estar en esa entidad. Conocimientos puede tener, pero no haría las cosas con base en la ley.

SEMANA: Según usted, ¿Pinilla llegaría a la UNGRD para cometer actos de corrupción?

D.P.: Sí señor, era alertar y brindar al Gobierno de Gustavo Petro información, porque mire todas las personas que han perdido por las actuaciones de Pinilla. Uno sabe cuándo una persona tiene el signo pesos en la mente y pues va a robar.

Este estudiante de derecho dice que todo lo relacionado con las actuaciones de Sneyder Pinilla como alcalde de Sabana de Torres, está en poder de las autoridades para que se investigue. | Foto: Archivo particular

SEMANA: ¿Qué le respondieron desde la Casa de Nariño?

D.P. La que me respondió fue una funcionaria, a finales de noviembre de 2023, y decía que él cumplía con el perfil y no más. Ahí supe que no llegó la carta a Petro. Habría que averiguar por qué esta persona no le contó al presidente y respondió así.

SEMANA: ¿Le ocultaron la carta a Petro?

D.P.: Creo que sí, de pronto la persona respondió de forma amañada y quiso decir que todo estaba bien, cuando en realidad estaba todo mal y estaban haciendo lo de los carrotanques. Lastimosamente, al presidente Petro no le contaron.

SEMANA: Pero es muy extraño que ante unas advertencias como estas no le hayan dicho nada al mandatario…

D.P.: Además, molesto y frustrante porque no se hizo lo debido. Si se hubieran hecho cambios, nada de esto estaría pasando. Esta funcionaria tendrá que responder por omisión.

SEMANA: Usted es de la Colombia Humana. ¿Buscó a alguien más para enviarle el mensaje a Petro?

SEMANA: ¿Qué ha encontrado?

D.P.: Todo lo relacionado con sus actuaciones como alcalde de Sabana de Torres, todo eso está en poder de las autoridades para que se investigue. Nos dejó una oficina de tránsito, que la entregó en concesión a una sociedad economía mixta por 30 años y una de esas empresas contratistas es de papel.

Este joven estudiante de derecho dice que lo importante es que no les vaya a pasar nada malo por hacer todas estas denuncias públicas. | Foto: Archivo particular

SEMANA: ¿Las presuntas actuaciones de Pinilla en la Alcaldía las habría repetido en la UNGRD?

D.P.: Prácticamente sí, la manera de actuar era similar.

SEMANA: ¿En qué momento empieza a cruzar toda esta información?

D.P.: Es que Sneyder es como cuando uno tiene en el barrio una persona que le gusta apropiarse de lo ajeno. Uno advierte a los vecinos y les cuenta que esa persona tiene malas mañas, y uno sabía que él era así porque en Sabana de Torres dejó varios elefantes blancos. SEMANA: ¿Quién apoyó políticamente a Pinilla?

D.P.: Para nadie un secreto que el apoyo para la alcaldía provino de los Aguilar. De Hugo, Mauricio y Richard.

SEMANA: Usted también le contó todo esto a María José Pizarro. ¿Ella qué respondió?

D.P.: Yo les envié a la doctora Pizarro y al doctor Alirio Uribe Muñoz, que son del Pacto Histórico. Ellos me respondieron y pues de una u otra forma coadyuvaron a enviar estas denuncias a la Procuraduría y a la Fiscalía, ese fue el rol de ellos.

SEMANA: Pero es extraño que al tener acceso directo a la Casa de Nariño y a Petro no hayan dicho nada…

D.P.: De pronto les faltó esa astucia para avisar y que le hubieran tocado el tema a Petro, porque sí, son allegados. Incluso, contarle a Francia Márquez, pero ellos tendrán sus razones. Algunos militantes lo señalan a uno de que está en contra del cambio, pero estamos es ayudando para que se acabe la corrupción.

SEMANA: Pinilla dice que todo lo que usted dice es falso. ¿Qué le responde?

D.P.: Yo no tengo ningún interés político, nunca me ha gustado, me gusta el control político, pero eso es otra cosa. Él creó mala fama y no le gusta que uno hable y hay quienes lo defienden, seguramente los que se han beneficiado o los presuntos testaferros de él. Es obvio que él diga que es mentira y eso pasó cuando Carlos Carrillo denunció todo.

SEMANA: Usted dice que hay presuntos testaferros. ¿A qué se refiere?

D.P.: A unas personas que posiblemente son las que le manejan las finanzas. A nombre de él tiene una casita, pero hay que verificar dónde está toda la plata que él se robó. La Fiscalía determinará si es verdad o no lo que dije en mi denuncia porque hay familiares y todo.

SEMANA: Si Petro hubiera conocido su carta, ¿se hubiera evitado este caso de corrupción?

D.P.: Lo hubiera frenado, de eso estoy seguro. Pero la mejor manera de resarcir todo esto es devolviendo toda la plata que se robaron.

SEMANA: ¿No le da temor poner la cara?

D.P.: Pues no porque yo envíe las cartas a la Casa de Nariño, a dos congresistas del Pacto Histórico y…

SEMANA: ¿Algún otro congresista?

D.P.: Sí, a Fabián Díaz, de la Alianza Verde.

SEMANA: Otro senador que tampoco hizo nada…