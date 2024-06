Defensa de Sneyder Pinilla entregó nuevas pruebas ante la Corte Suprema de Justicia sobre la corrupción en la UNGRD

Llegaron nuevas pruebas a la Corte Suprema de Justicia. Los abogados de Sneyder Pinilla las radicaron ante la secretaría de la Sala de Instrucción antes de que iniciara la declaración por la investigación a Iván Name y Andrés Calle. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/9CN9Xvbeje

Pinilla reiteró este miércoles que él mismo le entregó dinero en efectivo a los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. “Hice parte de una estructura criminal en la cual yo fui testigo directo de los dineros que le entregamos a algunos congresistas en el país. Yo directamente al doctor Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, acuérdese doctor Andrés, cuando se le entregó directamente en su apartamento, en Montería”.

Iván Name, presidente del Senado, y Andrés Calle, de Cámara, indagados por supuestos sobornos y enriquecimiento ilícito

Igualmente, reiteró que por medio de la entonces consejera para las regiones de la Presidencia, Sandra Ortiz, le entregó dinero al presidente del Senado, Iván Name.

“Por eso fui el primero en levantar la mano y todos han sido testigos, si no es porque yo levanto la mano absolutamente nadie estuviera hoy involucrado en este proceso. Por eso quiero que sepan que voy a hacer la reparación económica de absolutamente todo con lo que me he quedado”, aseveró.