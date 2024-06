Sneyder Pinilla, a explicar en la Corte Suprema graves señalamientos contra Iván Name y Andrés Calle por la corrupción en la UNGRD

La indagación está a cargo del magistrado Francisco Farfán, quien escuchará a Pinilla a partir de las 9:30 a.m. en las instalaciones del alto tribunal en el norte de Bogotá. En las últimas horas, se conoció la citación formal de la Corte que advertía que el exsubdirector de la Unidad, debía presentarse de manera obligatoria y en caso de que no lo hiciera, podía ser conducido por la Policía.

Esta aclaración recordó el caso de Olmedo López, quien estuvo citado por la misma, pero que no llegó a la diligencia porque supuestamente no le notificaron de la diligencia. Sin embargo, la Corte reveló la citación que le hizo a través de su esquema de seguridad asignado por la Fiscalía y terminaron ordenando su traslado mediante un robusto grupo de seguridad de la Policía.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…. la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: ‘Venga, hágame un favor, présteme 4.000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4.000 millones y son los que yo posteriormente entrego. Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, fue la grave denuncia que hizo Sneyder Pinilla a SEMANA.