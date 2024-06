La aguda pulla de Catherine Juvinao tras aprobación de la reforma pensional: “Qué ha pasado. Antes eran demócratas”

Una de las más críticas tras los hechos es la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao , quien no se ha guardado nada y, además de calificar el hecho como “inaudito” arremetió contra algunos congresistas y excongresista que apoyaron la forma en la que se dio el debate.

El mensaje de David Racero, quien sería el líder de la jugadita del Gobierno, según conoció SEMANA, se lee: “#AlCongresoLePido que de ejemplo y no vergüenza. Que trabaje presencialmente. Que no sea comité de aplausos, ni notario del gobierno aprobándole todo por mermelada y no por el bien del país”. Este texto data del 16 de marzo de 2021.