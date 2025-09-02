Dejan en libertad a dos señalados depredadores sexuales en Medellín, el caso tiene indignado a Fico Gutiérrez: “estos tipos son un peligro”

“Me duele mucho y me indigna”, dijo Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. La sensación se la provoca una decisión judicial que dejó en libertad a dos presuntos depredadores sexuales capturados el domingo en Medellín.

SEMANA dio a conocer datos claves del caso que estuvo a punto de poner tras las rejas a los dos hombres.

La historia, según reveló el pasado domingo el alcalde Gutiérrez, comenzó cuando los dos implicados denunciaron que dos menores de edad les habían hurtado sus teléfonos móviles y sus tarjetas de crédito.

Pero la historia, descubrieron las autoridades, escondía algo más.

“En Laureles fueron capturados dos hombres, uno de doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y un colombiano, por demanda de explotación sexual comercial de menores de 14 y 17 años, a quienes contactaron por redes sociales y les ofrecieron $ 500.000 a cada una a cambio de compartir la noche con ellos”, dijo entonces Gutiérrez.

Sin embargo, al incumplir la promesa monetaria a las menores de edad, revelaron las autoridades, estas “presuntamente hurtaron tres celulares (iPhone y Samsung) y tres tarjetas de crédito, valorados en $ 7.300.000” a los presuntos depredadores sexuales.

Una vez en manos de las autoridades, los adultos fueron puestos en manos de la Fiscalía, que los llevó ante un juez de control de garantías y allí, dijo el alcalde, les legalizaron la captura, les imputaron cargos y sucedió lo que tiene indignado al mandatario.

“Estos criminales se les imputaron cargos y quedaron en libertad para que se puedan defender en libertad. Estos tipos son un peligro para la sociedad, son un peligro para nuestros niños y nuestras niñas. Es que a mí me duele no solo como alcalde, sino como padre de familia”, señaló Gutiérrez.

No puede ser que queden en libertad los explotadores sexuales de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Estamos dando una lucha muy dura para acabar con esto.

La persecución a turistas y colombianos que buscan menores de edad en Medellín para ofrecerles dinero a cambio de sexo ha hecho parte de una estrategia de seguridad del mandatario en torno a lugares como el Parque Lleras, en El Poblado, donde el turismo sexual se volvió una problemática perceptible a cualquier hora del día.

“El año pasado aumentamos en 1100% las capturas de personas dedicadas a la explotación sexual de niños niñas y adolescentes, trabajando con el gobierno de Estados Unidos, con agencias como el FBI; ya hemos obtenido resultados importantes con captura en Estados Unidos, con cadenas perpetuas”, dijo.