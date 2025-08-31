Les salió el tiro por la culata: la historia de dos presuntos depredadores sexuales que denunciaron hurto en Medellín y fueron capturados

Dos hombres que alertaron a las autoridades de Medellín porque habían sido víctimas de hurto, terminaron detenidos.

Ambos dijeron que dos menores de edad les habían robado sus celulares y tarjetas de crédito.

Pero la historia es otra, según dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“En Laureles fueron capturados dos hombres, uno de doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y un colombiano, por demanda de explotación sexual comercial de menores de 14 y 17 años, a quienes contactaron por redes sociales y les ofrecieron $ 500.000 a cada una a cambio de compartir la noche con ellos”.

🚨La lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no para.



En Laureles fueron capturados dos hombres, uno de doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y un colombiano, por demanda de explotación sexual comercial de menores de 14 y 17 años, a… pic.twitter.com/98FotLoteO — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 31, 2025

Sin embargo, “al no pagar lo pactado, las adolescentes presuntamente hurtaron tres celulares (iPhone y Samsung) y tres tarjetas de crédito, valorados en $ 7.300.000”, añadió el mandatario local.

Al conocer sobre la verdad de lo sucedido, la Policía Metropolitana capturó a los hombres por los delitos de explotación sexual comercial.

Además, aprehendió a las adolescentes por hurto, garantizando los derechos de ambas partes, dijo el alcalde.

El viernes, el mandatario también había dado a conocer sobre la captura de una persona en posesión de material pornográfico.

Fico Gutiérrez habló en rueda de prensa sobre el asesinato de alias Adiel en una rencilla entre mafiosos. | Foto: Alcaldía de Medellín

“Capturado en Miami el ciudadano estadounidense Ally Correa, por el delito de posesión de material sexual con menor de edad, hallado en su celular, las imágenes corresponden a uno de los viajes que había realizado a Medellín”, informó el alcalde.

Se trata de un odontólogo residente en un exclusivo sector de Miami que, según Gutiérrez, había viajado en varias ocasiones a la capital antioqueña.

“Su captura fue posible gracias al trabajo articulado entre la embajada de EE. UU., HSI Miami, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. La investigación continúa para determinar si está vinculado a otros delitos”, manifestó Gutiérrez.

Además, mostró resultados de una estrategia que impulsa desde 2024 para frenar a los depredadores sexuales en la ciudad.

“Intensificamos las investigaciones contra abusadores sexuales extranjeros en Medellín, junto a HSI Miami, la Embajada de Estados Unidos y Dipro”, indicó y mostró los siguientes resultados:

✅ 23 inadmitidos

✅ 2 expulsados

✅ 15 capturas