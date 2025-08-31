Nación
Les salió el tiro por la culata: la historia de dos presuntos depredadores sexuales que denunciaron hurto en Medellín y fueron capturados
Según el alcalde Federico Gutiérrez, los señalados delincuentes habían ofrecido a menores de edad $500.000 a cambio de compartir la noche con ellos.
Dos hombres que alertaron a las autoridades de Medellín porque habían sido víctimas de hurto, terminaron detenidos.
Ambos dijeron que dos menores de edad les habían robado sus celulares y tarjetas de crédito.
Pero la historia es otra, según dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
“En Laureles fueron capturados dos hombres, uno de doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y un colombiano, por demanda de explotación sexual comercial de menores de 14 y 17 años, a quienes contactaron por redes sociales y les ofrecieron $ 500.000 a cada una a cambio de compartir la noche con ellos”.
🚨La lucha en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no para.— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 31, 2025
En Laureles fueron capturados dos hombres, uno de doble nacionalidad (estadounidense y colombiana) y un colombiano, por demanda de explotación sexual comercial de menores de 14 y 17 años, a… pic.twitter.com/98FotLoteO
Sin embargo, “al no pagar lo pactado, las adolescentes presuntamente hurtaron tres celulares (iPhone y Samsung) y tres tarjetas de crédito, valorados en $ 7.300.000”, añadió el mandatario local.
Al conocer sobre la verdad de lo sucedido, la Policía Metropolitana capturó a los hombres por los delitos de explotación sexual comercial.
Además, aprehendió a las adolescentes por hurto, garantizando los derechos de ambas partes, dijo el alcalde.
El viernes, el mandatario también había dado a conocer sobre la captura de una persona en posesión de material pornográfico.
“Capturado en Miami el ciudadano estadounidense Ally Correa, por el delito de posesión de material sexual con menor de edad, hallado en su celular, las imágenes corresponden a uno de los viajes que había realizado a Medellín”, informó el alcalde.
Se trata de un odontólogo residente en un exclusivo sector de Miami que, según Gutiérrez, había viajado en varias ocasiones a la capital antioqueña.
“Su captura fue posible gracias al trabajo articulado entre la embajada de EE. UU., HSI Miami, la Policía Nacional y la Alcaldía de Medellín. La investigación continúa para determinar si está vinculado a otros delitos”, manifestó Gutiérrez.
Además, mostró resultados de una estrategia que impulsa desde 2024 para frenar a los depredadores sexuales en la ciudad.
“Intensificamos las investigaciones contra abusadores sexuales extranjeros en Medellín, junto a HSI Miami, la Embajada de Estados Unidos y Dipro”, indicó y mostró los siguientes resultados:
✅ 23 inadmitidos
✅ 2 expulsados
✅ 15 capturas
✅ 2 judicializados: uno con cadena perpetua y otro condenado a 21 años de prisión y 10 de libertad condicional.