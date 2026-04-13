Habla mamá de menor de 15 años al que intentaron linchar por supuesto abuso sexual en Bogotá: “Le dieron 3 puñaladas”

El pasado viernes, 10 de abril, se vivió un momento complejo en un conjunto residencial del sector La Aurora, localidad de Usme, en Bogotá, después de que un grupo intentara linchar a una persona por supuestamente haber abusado sexualmente de un menor de edad.

Intentan linchar a un presunto responsable de abusar de una niña de 10 años: un ciudadano fue arrollado por la policía. Este es el video

Poco después se confirmó que el presunto agresor era un adolescente de 15 años de edad, que resultó gravemente herido.

En varios videos que circularon en las redes sociales, se observa a la Policía sacando a este joven del sitio, mientras que varias personas lo intentan agredir. Incluso, en medio de la salida una patrulla terminó arrollando a un ciudadano.

Después de algunos días, la mamá del señalado abusador habló por primera vez y, en diálogo con Noticias RCN, confirmó que su hijo está muy grave.

El hecho tuvo lugar en el barrio La Aurora. Foto: X/@ColombiaOscura

“Le dieron tres puñaladas y el doctor me dijo que le afectaron la parte del pulmón. El doctor aseguró que es complicado”, manifestó.

Al adolescente ya se le practicó una primera cirugía, pero está a la espera de más procedimientos debido al grave estado en el que se encuentra.

La mujer aprovechó para hacerle un llamado a las autoridades y que investiguen la forma en la que el menor fue agredido por parte de la comunidad, así como el supuesto abuso del que se le acusa ya que, según mencionó, su hijo es inocente.

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“El papá del niño supuestamente abusado tomó justicia por mano propia y nos amenazó con matarnos a todos por lo que pasó, pero yo quiero justicia porque mi hijo es inocente”, comentó.

De acuerdo con el medio mencionado, hasta el momento no hay denuncia formal por parte de la familia de la víctima. Al parecer, se habrían negado a recibir asesoría de las autoridades.

La Policía ya se encuentra investigando el caso, así como la violencia que se generó en el conjunto residencial, lo que obligó a la respuesta de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Además, durante el caos que se desató una mujer resultó herida con un arma traumática, hecho que también se está intentando aclarar, ya que los miembros de la Fuerza Pública que atendieron la situación no llevaban este tipo de armamento.