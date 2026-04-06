Este es alias el Feo, quien recibió la condena más larga en la historia judicial del país por un caso de abuso sexual en Valledupar

Luis Fernando Higuita Arias tiene 32 años de edad y pasará el resto de su vida en la cárcel, si se mantiene la condena que se conoció este lunes y que le dejó una pena de 60 años de prisión por el delito de acceso carnal violento y otras conductas criminales.

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Higuita Arias tenía un alias particular. Entre los delincuentes de Valledupar lo conocían como el Feo y así quedó en los registros judiciales que advertían su participación en un listado de crímenes que incluían hurtos, tráfico de estupefacientes, abuso sexual y hasta porte ilegal de armas.

De acuerdo con la Fiscalía, alias el Feo se convirtió en el delincuente con la condena más alta por un listado de delitos que incluye el abuso sexual a una mujer que se encontraba con su pareja sentimental en un balneario de la ciudad de Valledupar y cuando Higuita Arias, junto a dos cómplices los atacaron con armas blancas.

“El hoy sentenciado, en compañía de dos cómplices, intimidó con armas cortopunzantes y de fuego a una pareja en el sector El Balneario Hurtado, con el propósito de hurtarles las pertenencias. Posteriormente, trasladó a las víctimas en contra de su voluntad a una zona despoblada. Allí, el hombre fue amordazado e intimidado para que entregara dinero para quedar en libertad. Entre tanto, la mujer fue agredida sexualmente”, señaló la Fiscalía.

Alias el Feo intimidó con armas cortopunzantes y de fuego a una pareja en el sector El Balneario Hurtado Foto: Colprensa

Alias El Feo fue condenado a 60 años de cárcel, la sentencia más larga en el sistema penal colombiano y que deja a este delincuente como responsable de los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado, secuestro extorsivo, secuestro simple; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

“En atención a las pruebas presentadas en juicio oral por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a 60 años de prisión a Luis Fernando Higuita Arias, alias el Feo, por el secuestro y abuso sexual a una mujer durante un asalto ocurrido el 15 de marzo de 2025, en Valledupar (Cesar)”, señaló el ente acusador.

Pero alias el Feo no es el único en el listado de delincuentes comprometidos con el secuestro, hurto y abuso del que fueron víctimas las dos personas que el 15 de marzo de 2025 estaban en el llamado Balneario Hurtado. De acuerdo con la Fiscalía, otros cuatro hombres también fueron judicializados y esperan conocer su condena.

Luis Fernando Higuita Arias, alias el Feo. Foto: Suministrada

“Por este caso, fueron judicializados Jorge Luis Altamar Armenta, Nelson José Guerra Almanza, Marlon Antonio Acosta Gómez y Jesús Manuel Torregrosa Ramos, quienes actualmente permanecen privados de la libertad en cumplimiento de medidas de aseguramiento y se encuentran en etapa de juicio”, señaló la Fiscalía.

A alias el Feo aún le queda otro recurso para tratar de demostrar su inocencia luego de conocer esta dura condena en su contra. Podría acudir al recurso de apelación en el propósito de reducir la pena o demostrar que no es culpable.