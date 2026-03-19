Estadounidense llegó a Medellín con mucha ropa interior femenina y juguetes sexuales: lo devolvieron y todo quedó en imágenes

Migración Colombia reportó este jueves 19 de marzo que otro ciudadano estadounidense que intentó ingresar a Medellín fue devuelto a su país. Lo anterior, luego de que hallaran en su equipaje gran cantidad de ropa femenina y juguetes sexuales.

Desde esa entidad indicaron que dicho procedimiento se llevó a cabo, dando cumplimiento a las instrucciones entregadas en su momento por el presidente Gustavo Petro.

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“Siguiendo instrucciones del presidente @petrogustavo, inadmitimos a otro estadounidense en Medellín. Tras verificación autorizada del equipaje, detectamos grandes cantidades de ropa interior femenina y juguetes sexuales. Cero tolerancia con el turismo con fines de explotación sexual“, indicaron desde Migración Colombia.

La gran cantidad de ropa interior femenina que le hallaron al estadounidense. Foto: Migración Colombia.

Tras lo anterior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que no quedaba duda para qué intentó ingresar a la capital de Antioquia dicho individuo estadounidense.

“¿A alguien le queda duda de a qué venía este degenerado? Este es el tipo de personas que no queremos en nuestra ciudad. Otro más al que le decimos: go home“, dijo Gutiérrez a través de su cuenta en la red social X.

El alcalde Gutiérrez también manifestó en su mensaje en X que, en lo corrido del año, ya son 28 los inadmitidos en Medellín por casos similares.

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“Gracias al trabajo que realizamos desde las diferentes dependencias del distrito @alcaldiademed en articulación con @MigracionCol, fue inadmitido un ciudadano estadounidense con fines de explotación sexual en Medellín. Con este, ya serían 28 los inadmitidos en lo que va corrido del año”, agregó Gutiérrez.

Preservativos y juguetes sexuales que portaba el estadounidense en su equipaje. Foto: Migración Colombia.

Por último, Gutiérrez reveló que varios de los extranjeros que han sido inadmitidos en Medellín registran investigaciones en sus países de origen.

“Varios de estos extranjeros inadmitidos están siendo investigados en sus ciudades de origen. Desde Medellín seguimos trabajando sin tregua para que este tipo de depredadores no pongan un pie en nuestra ciudad”, concluyó el alcalde de Medellín.