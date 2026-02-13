Medellín

Médico de Metrosalud es investigado por acoso sexual en Medellín y destapan más casos similares en la entidad

Tres funcionarios de la entidad médica han sido señalados de graves delitos de acoso sexual y acceso carnal no consensuado.

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 5:34 p. m.
Al menos tres casos de acoso sexual han sido reportados en Metrosalud.
Al menos tres casos de acoso sexual han sido reportados en Metrosalud. Foto: Getty Images

En Medellín se formuló un pliego de cargo en contra de un médico general de la Empresa Social del Estado (E.S.E.) Metrosalud, identificado como Norberto de Jesús Rojas Orrego, quien habría acosado sexualmente a una practicante en el año 2024.

“Con su conducta, el funcionario pudo haber incumplido los deberes funcionales previstos en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, al incurrir en comportamientos contrarios a la ética del servicio público, al respeto por la dignidad humana y al trato decoroso que debe mantener en sus relaciones por razón del servicio, así como también en la conducta penal de acoso sexual”, determinó la personera delegada, Yenny Teresita Serna.

Desde el 18 de noviembre comenzará a funcionar el Grupo élite.
Tres casos diferentes de acoso fueron identificados por la personería. Foto: Getty Images/EyeEm

La Personería Distrital de Medellín, a través del proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, fue la encargada de formular los cargos en contra del acusado. No es el único caso que se presenta de esta índole en la institución, pues esta misma semana, la institución distrital informó sobre dos casos similares.

Fiscalía prioriza investigación a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, por presunto acoso sexual

Otro implicado fue identificado como Luis Fernando Herrera Pinto, que, para la época de los hechos, trabajó como médico general en Metrosalud. Al parecer, el hombre “podría haber incurrido en conductas constitutivas de acoso sexual en contra de una médica interna de dicha institución, conforme a los preceptos legales establecidos en el Código Penal”, asegura la personería en un comunicado oficial al respecto.

Juez alarga nuevamente la incertidumbre en el caso de Juan David Palacio y fija su decisión de enviarlo o no a la cárcel para el lunes 16 de febrero

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Gobernador de Antioquia frente a decisión de salario mínimo: “Si la riqueza se pudiera decretar, manejar la economía sería fácil”

Vía Medellín–Bogotá hoy: derrumbes y cierres parciales complican el corredor vial

Corredor Medellín–Suroeste vuelve a operar con normalidad tras reapertura de La Sinifaná

Cómo impugnar fotomultas en Medellín: trámite de audiencia pública y requisitos para realizar la diligencia

Medellín activa red solidaria para apoyar a damnificados por lluvias en Urabá y Córdoba

LOMA, el nuevo hotel de Marriott que conecta con la cultura local de Medellín

Medellín figura entre las ciudades con mayor tráfico del mundo en 2025: conductores perdieron 6 días de su año en un carro

Del estigma al orgullo: el grafiti transforma barrios y redefine la identidad de ciudades como Bogotá y Medellín

“Presuntamente, el funcionario público desplegó conductas de hostigamiento y asedio, abordajes de connotación sexual hacia la mujer, haciendo preguntas sobre su vida íntima, indagando si tenía pareja y si le gustaría serle infiel con él, realizando acercamientos con la intención de besarla, abrazarla de forma intempestiva por la espalda, así como también realizar comentarios sobre su apariencia física”, detalló la entidad.

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

“La falta fue tipificada como gravísima a título de dolo. El proceso disciplinario será remitido al área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el trámite de juzgamiento respetando el debido proceso”, sentenció la personería.

Metrosalud.
Los implicados eran funcionarios públicos de Metrosalud. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Y, al mismo tiempo, se comunicó que otra persona: Juan Sebastián Álvarez Vergara, auxiliar de enfermería de Metrosalud, en el 2021 al parecer violó a una paciente de la Unidad Hospitalaria Belén.

“Con su actuar, el investigado posiblemente incurrió en falta disciplinaria al ejecutar acceso carnal contra una paciente de la entidad de salud, quien se encontraba en una situación de inferioridad que le impedía dar su consentimiento”, se lee en el informe oficial de la personería.

“El proceso disciplinario será remitido al Área de Decisión Disciplinaria, con el fin de que se surta todo el proceso de juzgamiento con el respeto por el debido proceso”, determinó.

Noticias Destacadas