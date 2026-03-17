La Policía Metropolitana de Barranquilla dio a conocer la captura de un ciudadano de Estados Unidos dentro de un hotel en el norte de la capital del Atlántico tras ser descubierto con una menor de edad en actos sexuales indebidos.

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Según las autoridades, los uniformados fueron alertados de un presunto robo dentro de una de las habitaciones de un hotel situado en la calle 100 con carrera 53; cuando estos llegaron a atender el caso, se encontraron con una escena distinta.

“Al llegar al lugar, los policías observaron a un ciudadano extranjero en medio de una discusión con una adolescente de 16 años de edad”, explicó la Policía.

Lo que estaba pasando era grave, pues esta adolescente le dijo a los uniformados que el ciudadano extranjero la contactó mediante una tercera persona para pasar la noche juntos, pero no le quería cancelar el dinero pactado antes del encuentro.

“Se logró la captura de los presuntos implicados y se garantizó la protección de la adolescente. Los funcionarios de la Policía activaron todo el protocolo de atención de estos casos como lo establece la norma”, detalló la institución.

URI de la Fiscalía en Barranquilla. Foto: Cortesía - EL HERALDO.

Los detenidos en medio de este caso son dos hombres, uno de 19 años, quien sería el enlace de este encuentro sexual ilegal, y el extranjero de 39 años de edad. Ambos deberán responder ante la justicia por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y proxenetismo con menor de edad.

En medio de la captura de estas personas, las autoridades en Barranquilla decomisaron tres celulares que ahora son piezas clave en las investigaciones que comenzaron para determinar si se trata o no de una red que explota sexualmente a menores de edad en esta zona del Caribe colombiano.

SEMANA pudo establecer mediante fuentes judiciales que el hoy capturado labora para una reconocida empresa de carros que tiene mercado en Colombia, especialmente en Barranquilla.

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Las autoridades investigan si hay una red de explotación sexual con menores en Barranquilla. Imagen de referencia. Foto: Concejal Óscar Ramírez Vahos

Entretanto, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, fue enfático en señalar la gravedad de este tipo de conductas y reiteró el compromiso institucional.

“La institución mantiene un trabajo permanente y articulado para prevenir y combatir cualquier forma de explotación sexual contra menores de edad. La protección de los niños, niñas y adolescentes es una prioridad institucional”, aseguró.

El alto oficial hizo un llamado a la ciudadanía para que puedan denunciar cualquier tipo de delito que afecte la convivencia y seguridad, pero también que afecte a los menores de edad. La línea habilitada es el 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.