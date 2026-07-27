Exviceministro Edward Libreros se pronunció tras salir mencionado en escándalo de Juliana Guerrero revelado por SEMANA

Edward Libreros, exviceministro de Agua y Saneamiento Básico, se pronunció después de que saliera salpicado en el escándalo de Juliana Guerrero sobre una presunta red de corrupción en la que se le cobraba a los empresarios.

El exfuncionario aseguró que durante su paso en el mencionado cargo siempre actuó conforme a la ley y con estricto apego a la Constitución, por lo que rechazó acusación que lo señale de de actuar al margen de la institucionalidad o haber favorecido intereses particulares.

Libreros aseguró que en el desarrollo de sus funciones participó de manera activa y permanente en espacios institucionales de seguimiento convocados por la Unidad de Cumplimiento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Todas estas reuniones, según dijo, se realizaban de manera periódica y había la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional y de sus respectivos equipos técnicos.

“En ese contexto coincidí con Juliana Guerrero, al igual que con numerosos servidores públicos que hacían parte de dichos espacios institucionales”, explicó.

En ese sentido, el exviceministro sostuvo que su relación con Guerrero, quien es considerada la mujer más poderosa del Gobierno Petro, se dio exclusivamente en el marco de las reuniones mencionadas y no hubo ningún encuentro en “escenarios paralelos” o actuaciones que estuvieran por fuera de la ley.

Libreros señaló que siendo cabeza del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico le correspondía presentar informes sobre el estado de avance de proyectos financiado o en proceso de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación.

“En algunas de esas reuniones se solicitó información sobre proyectos correspondientes a municipios del departamento del Cesar. Las solicitudes de seguimiento o priorización formuladas en dichos espacios obedecían a lineamientos institucionales del Gobierno nacional”, dijo.

“Sin embargo, es importante precisar que cualquier actuación del Viceministerio estuvo siempre sujeta al cumplimiento de los requisitos técnicos, jurídicos, administrativos y presupuestales establecidos en la normatividad vigente. Ninguna decisión se adoptó por fuera de dichos procedimientos”, agregó.

Asimismo, fue claro al advertir que todas sus actuaciones quedaron respaldadas en los procedimientos administrativos correspondientes y, según comentó, fueron desarrolladas con el acompañamiento de los equipos técnicos competentes, bajo criterios de transparencia, legalidad y rigor técnico.

“La confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas exige que cualquier cuestionamiento sea esclarecido con objetividad, respeto por el debido proceso y fundamento en los hechos. Esa seguirá siendo mi convicción y mi compromiso con el país”, concluyó.

En desarrollo...