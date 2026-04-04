Donald Trump le da a Irán contundente plazo para llegar a acuerdo sobre Ormuz y amenaza con desatar el “infierno”

En una publicación Donald Trump le da un ultimatum a Irán. “¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz. El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!”.

En las últimas horas algunos buques han logrado pasar el estrecho. El primero fue un buque cisterna con bandera india que transportaba gas licuado de petróleo. Un segundo barco de un armador turco también logró ese paso.

Trump dijo el viernes que Estados Unidos podría “abrir” de nuevo el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”. En su mensaje, también publicado en Truth Social, Trump no explicó cómo podría Estados Unidos poner fin al control iraní sobre la vía marítima de Ormuz ni a qué petróleo se refería.

¿Por qué un cierre del estrecho de Ormuz pondría en jaque el petróleo y gas mundial?

“Con un poco más de tiempo, podemos ABRIR FÁCILMENTE EL ESTRECHO DE ORMUZ, TOMAR EL PETRÓLEO Y HACER UNA FORTUNA. ¿¿¿SERÍA UN ‘MANANTIAL’ PARA EL MUNDO???”, publicó Trump.

El viernes pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU pospuso una votación sobre la autorización del uso de la fuerza “defensiva” para proteger la navegación en el estratégico estrecho de los ataques iraníes. El organismo de 15 miembros tenía programado votar por la mañana un proyecto de resolución presentado por Baréin, pero en la noche del jueves se modificó la agenda.

El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“. Foto: AP / GETTY IMAGES

El hecho de que el 5 de abril fuera Viernes Santo, día festivo en la ONU, fue esgrimido como motivo de este aplazamiento. No se ha fijado una nueva fecha para someter a consideración el borrador. Irán ha impuesto un férreo control sobre esta ruta marítima clave en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra en Oriente Medio que ya dura un mes.

Por este pasaje transita normalmente una quinta parte de la producción mundial de petróleo así como gas natural licuado. El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) llamó más temprano el jueves al Consejo de Seguridad a dar luz verde al uso de la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz.

¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán también se da en el mar?

El CCG agrupa a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán. El proyecto de resolución fue adaptado en un intento de sumar a varios países que se han mostrado escépticos, entre ellos Rusia, China y Francia.

La última versión, cuya votación estaba prevista para las 11H00 locales del viernes antes de ser aplazada, también hace hincapié en el carácter defensivo de cualquier intervención, un requisito que parece haber disipado las preocupaciones francesas.

Pero teniendo en cuenta los posibles vetos ruso y chino, el texto “tiene muy pocas probabilidades de superar el trámite en el Consejo de Seguridad”, declaró Daniel Forti, analista del International Crisis Group.

Desde el estrecho de Ormuz

La periodista de SEMANA, Salud Hernández-Mora, llegó hasta el estrecho. Su conclusión es tajante: “Donald Trump se lanzó a una guerra de manera improvisada”.

Según ella, Estados Unidos sabía que Irán podía responder golpeando el punto más sensible del planeta, advierte la periodista, al referirse al paso por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas global. Hoy ese corredor estratégico está bajo presión tras la colocación de minas y el control del tránsito marítimo.

Desde el estrecho de Ormuz: Salud Hernández Mora arremete contra Estados Unidos: “Donald Trump se lanzó a una guerra de manera improvisada”

“Esta ciudad vive de la pesca y del turismo”, explica la periodista deSEMANA, desde Khasab, pero hoy no hay visitantes y los pescadores no pueden salir. Los habitantes, agrega, quedaron “de brazos cruzados”.

*Con información de AFP.