Donald Trump anuncia que elevará los aranceles de automóviles de la Unión Europea al 25%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 1 de mayo que aumentará los aranceles de automóviles y camiones procedentes de la Unión Europea al 25 %.

En un mensaje en su red Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que la UE no está cumpliendo con un acuerdo comercial acordardo previamiente.

“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25 %”, escribió Trump, quien afirmó que estos aranceles no se aplicarán si los vehículos terminan siendo fabricados en plantas estadounidenses, en particular, las que están en proceso de construcción.

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“Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto”, expresó Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

Trump plantea la retirada de tropas estadounidenses de dos países de Europa y genera polémica

Durante la semana, Donald Trump planteó una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

“Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso”, ha expresado el magnate en declaraciones a la prensa.

Trump ha aprovechado para cargar nuevamente contra los países europeos, recordando que Washington les ayudó con la invasión rusa sobre Ucrania.

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“Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano”, ha dicho, agregando además que Alemania está “haciendo un trabajo terrible” porque, entre otras cuestiones, “tiene problemas de inmigración” y de “energía”.

Estos se produce después de que Trump sugiriera la posibilidad de disminuir el número de tropas destinadas en Alemania en represalia por los recientes comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de Estados Unidos en el marco de la ofensiva contra Irán.

El magnate, que ha acusado a Merz de ser “totalmente inútil” en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa, ya amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en el país europeo durante su primer mandato, esto es, entre los años 2017 y 2021.

Con información de AFP y Europa Press