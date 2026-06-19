Certera barrida en América de Cali: ocho jugadores no van más y son baja para el 2026-II

América de Cali ha empezado a jugarse el segundo semestre del año en curso. Haber decepcionado en el primero hizo que los directivos pensasen en una reestructuración fuerte de la nómina, aún con David González al mando.

Si bien el pedido de buena parte de la afición es que el entrenador salga, este parece estar ratificado y le darán una chance más de llevar al conjunto rojo a los primeros lugares del FPC.

David González, Yeison Guzmán y Rafael Carrascal, de América de Cali. Foto: Montaje con fotos de @AmericadeCali

En continuidad entonces del proceso con el exarquero convertido en DT, lo que está haciendo actualmente el elenco rojo es depurar su nómina. Aquellos jugadores a los que se le acaba contrato o no desean que sigan, les buscan lugar para traer otros durante el mercado de pases.

Ocho nombres van de salida

En medio del Mundial 2026, América no ha parado de trabajar y en las últimas horas notificó los primeros movimientos del plantel para el Torneo Finalización.

De entrada comunicaron que el club viajará próximamente fuera del país para afrontar pretemporada, así como algunos juegos de preparación.

“En el marco de esta planificación, el equipo realizará una gira internacional de pretemporada que incluirá compromisos amistosos en México y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la preparación competitiva del grupo y continuar avanzando en la consolidación del proyecto deportivo de la institución”, informaron.

Posterior a esto, fue que dieron a conocer que la ‘barrida’ al interior del cuadro escarlata estaba próxima a darse. Con siete elementos se gestiona todo para que dejen de ser parte.

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“El Club informa que actualmente adelanta negociaciones con distintas instituciones en relación con el futuro deportivo de los futbolistas Andrés Mosquera, Luis Mina, Brayan Correa, Carlos Sierra, Dylan Borrero, Darwin Machís y Yojan Garcés. Por tal motivo, estos jugadores no harán parte de la delegación que participará en la gira internacional y los encuentros de pretemporada programados", confirman sobre su baja.

En especial hacen mención de un caso, y es el del portero, Jorge Soto. Con este no se dio la extensión de contrato, a pesar de que la hinchada presionó por su estadía.

Jorge Soto, arquero que militó en América de Cali llama la atención en otros clubes. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona)

“El arquero Jorge Soto finalizó su vínculo contractual con el Club y, tras un proceso de negociación para su continuidad, no se llegó a un acuerdo. Agradecemos su aporte durante los años en los que estuvo vinculado a la institución y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos", sentenciaron.

Dicha arquero que mientras estuvo en campo destacó en varios escenarios junto a América, podría dar el salto en las próximas semanas a otro club del FPC, o incluso ir al exterior donde llama la atención su ficha por el juego con los pies y velocidad para atajar.

Primer fichaje, confirmado

Para cerrar la misiva el elenco del Valle del Cauca anticipaba: “América de Cali informa que en los próximos días dará inicio al anuncio oficial de las nuevas incorporaciones que se sumarán al proyecto deportivo para afrontar los desafíos del segundo semestre de 2026″.

No fue sino cerrar dicha comunicación, para que a los pocos minutos anunciaran la llegada del atacante, Luis Quiñones, proveniente de México.