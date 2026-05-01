Tío de la exreina Carolina Flores dijo el posible motivo por el que la suegra la mató: “Esto es plan con maña”

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza de Baja California, no ha dejado de causar impacto desde que se conocieron los detalles del crimen ocurrido el pasado 15 de abril en Ciudad de México.

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Las imágenes registradas por cámaras de seguridad, donde se evidencia el ataque, terminaron por llegar a muchas partes del mundo y aumentar la indignación.

En medio de la investigación, las autoridades lograron un avance clave: la captura de su suegra, Érika María Guadalupe Herrera, quien permanecía prófuga.

La detención se dio en Venezuela, luego de que se activara una ficha roja de Interpol y se coordinara un operativo entre ambos países para ubicarla.

Desde el inicio, la Fiscalía de Ciudad de México movió el caso, activando mecanismos de cooperación internacional que fueron determinantes para dar con su paradero.

De hecho, la orden judicial permitió emitir la alerta internacional que facilitó su localización fuera del país.

El crimen ocurrió dentro de un apartamento en la exclusiva zona de Polanco. Según la investigación, la víctima fue atacada dentro del lugar y el hecho solo fue reportado hasta el día siguiente por su esposo, un detalle que ahora hace parte central de las indagaciones.

Con la sospechosa ya detenida y a la espera de su extradición, el caso sigue avanzando, mientras aumenta la presión pública para que se aclaren completamente los hechos y se haga justicia.

Carolina Flores, exreina mexicana. Foto: TikTok @carolinaff444

Familiares de exreina Carolina Flores hablaron del crimen

Recientemente, los tíos de la fallecida, identificados como Cinthia y Javier, hablaron de lo sucedido en una entrevista y mencionaron el posible hecho que motivó el atroz crimen.

De acuerdo con lo que mencionaron, la razón estaría vinculada a temas económicos, pues Carolina había recibido una gran suma de dinero luego de la muerte de su padre.

“Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero). Ese dinero de por medio por ahí seguramente es otro motivo por el cual llegó Alejandro a ser cómplice”, dijo Javier.

Para la familia de Carolina, la reacción de Alejandro al ver a su esposa muerta y lo que hizo después fue “inusual”, y por esto lo ven como un posible complice.

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“Caro no tenía necesidad y eso es lo que queremos que el público sepa, que no tenía necesidad y que sí hay dinero de por medio ahí, y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su mamá”, añadió Javier.

Por último, ambos hablaron de su teoría y dejaron claro que para ellos el tema del dinero es una de las razones, si no es la principal. “La mataron para quedarse con todo”, concluyó.