Abelardo de la Espriella niega relación con Félix Gutiérrez y rechaza la “información falsa difundida por Gustavo Petro”

La campaña de Abelardo de la Espriella rechazó este sábado los comentarios de Gustavo Petro, en los que se refería a Félix Gutiérrez. El mandatario publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que Gutiérrez era parte del equipo del candidato presidencial.

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“La afirmación es falsa. Félix Gutiérrez no es coordinador, dirigente, vocero ni integrante de Defensores de la Patria. Tampoco representa política, electoral ni territorialmente la campaña de Abelardo De La Espriella”, indicó el equipo de Firmes por la Patria.

Félix Gutiérrez es un político cordobés, que fungió como alcalde del municipio de Buenavista en cuatro ocasiones. El exlíder paramilitar, Salvatore Mancuso, señaló en el pasado a Gutiérrez de haber tenido presuntos vínculos con grupos paramilitares que operaban en la región.

El presidente Petro reiteró las acusaciones este sábado y aseguró que Gutiérrez trabaja actualmente como el coordinador de la campaña de Abelardo de la Espriella en el sur de Córdoba.

“Las tierras que entregué ayer en Córdoba a los campesinos estaban ocupadas ilícitamente por Félix Gutiérrez, coordinador de la campaña de Abelardo en el sur de Córdoba. Se las apropió de los bienes entregados por Cuco Vanoy a la justicia por ser jefe paramilitar”, indicó el mandatario.

Por su parte, De la Espriella negó cualquier relación con el político cordobés y aseguró que videos en redes sociales lo mostraron celebrando el triunfo de Iván Cepeda en días pasados.

“No conozco ni quiero conocer a Félix Gutiérrez, el sujeto que menciona Petro en sus peroratas”, sentenció De la Espriella.

La campaña le exigió a Petro que rectifique de inmediato la información difundida en su cuenta de X y que se abstenga de realizar “acusaciones falsas con fines electorales”.