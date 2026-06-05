Abelardo de la Espriella confronta a Gustavo Petro: “¿Qué les prometiste a los terroristas para que ayuden a tu silencioso candidato?"

No para la confrontación en redes sociales entre Abelardo de la Espriella y el presidente Gustavo Petro. En un nuevo cruce de mensajes, el aspirante a la Casa de Nariño cuestionó fuertemente al jefe de Estado por la eventual intervención de los grupos armados ilegales que, según testimonios, terminarían beneficiando en las urnas a Iván Cepeda.

En la comunicación que difundió en X, el candidato empezó hablando del general del Ejército, Erik Rodríguez, quien se desempeñó hasta esta semana como subjefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, y que su eventual retiro de la institución obedecería a una coyuntura política.

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Frente a la situación, De la Espriella se pronunció: “El general Erik Rodríguez denunció presiones armadas, incluyendo la carnetización de la población por parte de grupos ilegales, y el Gobierno no hizo nada para defender el voto de los colombianos. Ahora el país conoce la salida de este alto oficial”.

Aparentemente, el alto mando sería retirado de las Fuerzas Militares por unas declaraciones que emitió desde el departamento del Meta, donde confirmó las presiones de las disidencias de las Farc en el marco de la acalorada jornada electoral que está viviendo Colombia.

General Erick Rodríguez. Foto: José Luis Guzmán. El País

El candidato presidencial cuestionó fuertemente a Gustavo Petro por la situación del general Rodríguez y las denuncias que se han difundido en la opinión pública: “Petro, ¿tu ambición de poder es tan grande que pones a los bandidos por encima de la democracia? ¿Los votos de tu marioneta, Iván Cepeda, se consiguen a punta de fusil, sangre y amenazas en las zonas donde permitiste que el narcoterrorismo se convirtiera en ley?“.

Él agregó: “¿Qué les prometiste a los terroristas para que ayuden a tu silencioso candidato?“.

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De la Espriella pidió un acompañamiento de la comunidad internacional por las alertas recogidas por los medios de comunicación: “La comunidad internacional debe acompañar el proceso electoral colombiano, pues hay un presidente que viola la ley al intervenir descaradamente en política, planes para comprar votos en la región Caribe y criminales amenazando a la población para favorecer a Cepeda”.

El candidato concluyó: “Jamás un presidente y su obediente candidato habían caído tan bajo en su intento de aferrarse al poder. ¡Los derrotaremos!¡Firme por la Patria!“.