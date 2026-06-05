Petro arremete contra Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, tras su conversación con Abelardo de la Espriella: “Respete a Colombia”

El presidente Gustavo Petro volvió a elevar el tono de sus relaciones internacionales al lanzar duras críticas contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, luego de que esta sostuviera una conversación con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

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A través de su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que el país enfrenta una campaña basada en “mentiras sobre mentiras” y comparó esa estrategia con la utilizada por Joseph Goebbels, ministro de propaganda del régimen nazi de Adolf Hitler.

“Ya estamos ante las autotutelas. Mentiras sobre mentiras, esa era la táctica del comunicador de Hitler ante el pueblo alemán: Goebbels”, escribió Petro, quien además afirmó que el objetivo central del actual momento político debe ser la defensa de las reformas sociales y el cumplimiento de la Constitución de 1991.

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En el mismo mensaje, el jefe de Estado advirtió que cualquier camino distinto representaría “una invitación al suicidio nacional” o el retorno de quienes calificó como “verdugos del narcoparamilitarismo”.

Las declaraciones más fuertes estuvieron dirigidas a Meloni, líder de derecha y una de las figuras políticas más influyentes de Europa. Petro le pidió “respeto” por Colombia y estableció una comparación histórica entre el fascismo italiano y los movimientos antifascistas.

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El presidente Gustavo Petro ha sido señalado de incurrir en una supuesta participación indebida en política. Foto: Presidencia

“Meloni, te digo desde Colombia: o Mussolini o las brigadas de Giuseppe Garibaldi. Nosotros somos de camisas rojas de Garibaldi y no somos squifos de la mafia. Respete a Colombia”, manifestó el presidente.

El pronunciamiento se produjo después de que Abelardo de la Espriella revelara públicamente una conversación con la mandataria italiana, en la que, según indicó, abordaron temas relacionados con seguridad, comercio y cooperación bilateral.

La líder del partido Hermanos de Italia, Giorgia Meloni , llega a una reunión con el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, en Roma. Foto: Reuters / Autor: Yara Nardi

La reacción de Petro añade un nuevo capítulo a la confrontación política que marca la campaña presidencial en Colombia y deja entrever una vez más las profundas diferencias entre el primer mandatario y la derecha internacional.