Abelardo de la Espriella conversó con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni: “Nuestras naciones pueden trabajar unidas”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella sumó un nuevo respaldo internacional en medio de las conversaciones que ya ha adelantado con varios presidentes de distintas partes del mundo.

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Esta vez, según dijo, pudo conversar con la presidenta de Italia, Giorgia Meloni. “He sostenido una muy fructífera y cordial conversación telefónica con la presidenta del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, a quien le expresé mi firme intención de construir una estrecha relación de cooperación entre Colombia e Italia, fortaleciendo el comercio, la seguridad y la lucha conjunta contra el crimen organizado”, aseguró De la Espriella.

El candidato agradeció la llamada de Meloni, pues considera que es una mujer que se ha convertido en “símbolo de liderazgo y determinación, y que ha impulsado importantes transformaciones” en ese país al cual el abogado le guarda un gran aprecio: Italia.

“La presidenta Meloni, y yo compartimos la defensa de los valores y principios que han dado forma a la civilización occidental: la libertad, la dignidad humana, la familia, el respeto por la ley y las raíces judeocristianas que han servido de fundamento a nuestras instituciones y a nuestras democracias”, aseguró.

Abelardo de la Espriella conversó con Daniel Noboa. Foto: Semana, Getty Images

De la Espriella afirmó que está convencido de que ambas naciones pueden trabajar unidas para que haya “prosperidad” para “proteger a sus ciudadanos y fortalecer los valores de la democracia y la libertad”.

El candidato de Defensores de la Patria ya ha conversado con otros presidentes. Por ejemplo, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de respaldo.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, el Tigre, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas! Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América”, aseguró el mandatario presidencial.

Asimismo, también conversó con Daniel Noboa, mandatario de Ecuador, con quien acordó que se bajarán los aranceles que se pusieron en el Gobierno actual si el abogado llega a la Presidencia.

Abelardo de la Espriella recordó el cariño que le tiene a Italia. Foto: AP Photo/Ivan Valencia

“Nuestra gente también necesita paz, necesita energía, necesita una buena relación con nuestro país hermano, y lo estoy haciendo con una señal no solo de buena voluntad, sino de cariño y de esperanza de que podamos tener una región más pacífica”, afirmó Noboa.

“Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral. Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos cuatro años”, dijo Javier Milei.