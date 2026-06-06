Electores de Sergio Fajardo se reunirán con José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella: “Debemos votar en contra de Cepeda”

Faltan menos de tres semanas para que el país vuelva a elegir en las urnas al nuevo presidente de la República, que estará en el cargo desde 2026 hasta 2030. Tras la primera vuelta, son dos las opciones que tienen los colombianos. Del lado de la izquierda, están Iván Cepeda y Aida Quilcué. Por la derecha, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo.

Esas dos fórmulas presidenciales fueron las que obtuvieron el mayor número de votos en los últimos comicios electorales, en los que inicialmente se habían postulado 14 candidatos presidenciales.

Atrás quedaron los candidatos de centro, como lo fueron Claudia López y Sergio Fajardo. Este último ha despertado el interés de los simpatizantes de los extremos, que buscarían algún tipo de adhesión a una de las dos campañas.

Electores de Sergio Fajardo ahora se reunirán con la campaña de Abelardo de la Espriella. Foto: Paula López

Hace algunas horas, el movimiento Primero la Democracia, integrado por simpatizantes de Sergio Fajardo, envió una carta en la que aseguró que, tras el escenario de segunda vuelta, muchos de estos electores deben tomar una difícil decisión frente al futuro de Colombia.

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“Durante estos cuatro años de petrismo en el poder, Colombia ha caído en la crisis de los medicamentos y de la atención en salud, en el deterioro de la seguridad en amplias regiones del país, en la pérdida de confianza para invertir y generar empleo, y en el deterioro de las finanzas públicas. A ello se suma el silencio frente a múltiples escándalos que han comprometido la confianza ciudadana en el Gobierno y la creciente preocupación por decisiones que han debilitado la independencia institucional y la estabilidad jurídica del país. No es lo mismo cuatro años que ocho años“, indicó la misiva.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputan la presidencia de Colombia. Foto: Semana, AFP

Añadieron además que es sumamente difícil en este escenario recuperar una economía debilitada, reconstruir instituciones deterioradas y restablecer la confianza ciudadana después de ocho años recorriendo el mismo camino.

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“Por eso no queremos ser neutrales y no queremos tener que recurrir al voto en blanco, decisión siempre respetable. Colombia no puede permitirse cuatro años más de petrismo. También somos claros en algo: no podemos acompañar un proyecto político que durante años promovió ataques sistemáticos contra Sergio Fajardo y contra quienes representamos una visión independiente del país. No olvidamos los llamados a perseguirlo políticamente, las acusaciones construidas sobre falsedades, los intentos de destruir su reputación ni los discursos de odio que buscaron convertir la diferencia política en enemistad. (…) Debemos votar en contra de Cepeda y Petro”, precisaron en la misiva.

Las elecciones de segunda vuelta se llevarán a cabo el 21 de junio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Finalmente, el movimiento solicitó formalmente a José Manuel Restrepo y Abelardo de la Espriella un espacio para escuchar de primera mano sus compromisos con el país, confrontar sus preocupaciones y potencialmente enriquecer aquellas líneas programáticas que, desde su visión política, necesita Colombia.