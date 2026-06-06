Abelardo de la Espriella tiene 84% de probabilidades de ser presidente de Colombia, según Polymarket. Las de Iván Cepeda llegan al 18%

Polymarket, la plataforma de predicciones más importante a nivel mundial, muestra un panorama favorable para el candidato del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se realizará el próximo 21 de junio.

Polymarket: posibilidad de que Abelardo de la Espriella llegue a la Presidencia se dispara al máximo nivel

Las gráficas de la plataforma muestran cómo, con el paso de los días, tras la primera vuelta presidencial, la tendencia de De la Espriella se ha mantenido, mientras que la del aspirante del Pacto Histórico registra a la baja.

Desde el pasado 3 de junio, la probabilidad de que Abelardo de la Espriella sea el próximo presidente de Colombia se mantiene en el 82 %, mientras que las opciones de Iván Cepeda han oscilado entre el 19 % y 18 %.

La más reciente fotografía de la plataforma muestra que el candidato del movimiento Defensores de la Patria se ubica con el 82 % de probabilidad de ganar en la segunda vuelta, mientras el aspirante del Pacto Histórico bajó al 18 % de posibilidades.

Así esta reportando la plataforma de polymarket este sábado 6 de junio. Foto: Captura de pantalla

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que De la Espriella tiene una intención de voto del 50,3 %, mientras Cepeda registra 42,6 %; es decir, le saca una diferencia de 7,7 puntos porcentuales.

Abelardo de la Espriella sacó en Antioquia, en la primera vuelta, 1.723.406 votos y, según AtlasIntel para la jornada del próximo 21 de junio lidera la intención de voto en la región central con el 57,6 % frente al 36,4 % de Iván Cepeda.

En el Caribe, la intención de voto de la más reciente encuesta publicada en SEMANA lo muestra con una intención de voto del 68,6 %, mientras que el candidato del Pacto Histórico alcanza el 27,9 %.

De la Espriella también lidera la intención de voto en la Amazonía y la Orinoquía, donde tiene el 51,9 %, y Cepeda reporta 46,1 %. El candidato del Pacto Histórico todavía tiene mayorías en la zona Pacífica y en Bogotá.