POLÍTICA

El Centro Democrático desmintió a Gustavo Petro y recordó cómo fue la creación de las Convivir; habló de tres expresidentes

Petro habló sobre las Convivir al defender a Iván Cepeda, en cuyo plan de gobierno se lee que Antioquia “es la cuna del paramilitarismo”.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 4:03 p. m.
El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe.
El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en X en respuesta a Álvaro Uribe. Foto: Colprensa/Presidencia

El Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le salió al paso una vez a los señalamientos del presidente Gustavo Petro, que insiste en que las Convivir, concebidas como cooperativas de vigilancia privadas creadas en Colombia, fueron creadas por el exmandatario.

Petro volvió a tocar el tema cuando defendió al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, cuyo programa de gobierno tiene varias frases que generaron ampolla en Antioquia, porque afirmó que ese departamento fue cuna del paramilitarismo.

“La falsa teoría de juntar seguridad democrática con autodefensas en las Convivir disparó el paramilitarismo en Colombia y eso nació en un gobierno concreto del departamento de Antioquia: el gobernador Álvaro Uribe Vélez desencadenó la tormenta paramilitar de extrema derecha desde Antioquia y el genocidio dejó a 200.000 colombianos asesinados en ese departamento y toda Colombia, si se suman a esa cifra los desaparecidos y las cosas comunes”, manifestó el primer mandatario.

“La mortandad de la violencia son los cien años de soledad de Colombia. Cocaína y armas impulsaron una maquinaria de muerte desde el Estado. Un verdadero terror de bandera negra. Fue más desgraciada la alianza entre políticos antioqueños y colombianos con los paramilitares que la realizada entre generales del ejército y los paramilitares para destruir de manera falsa a la guerrilla insurrecta”, añadió.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez quiere que Paloma sea la sucesora de Petro. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El Centro Democrático le pidió a Gustavo Petro “dejar de repetir falsedades”.

Informó que Antioquia progresa por el empuje de su gente y de sus gobernantes regionales, a pesar de su Gobierno y no gracias a él.

“Y no siga con mentiras. Las Convivir no las creó Álvaro Uribe Vélez. Fueron establecidas en el gobierno de César Gaviria y reglamentadas en el de Ernesto Samper. Como gobernador, Uribe solo aplicó la ley y revocó cooperativas cuando hubo irregularidades”, destacó el partido político.

“Presidente, a usted le duelen la verdad y los datos: el gobierno de Álvaro Uribe Vélez logró la desmovilización de 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Mientras tanto, su gobierno ha permitido que el país se rearme con 27 mil hombres en grupos narcoterroristas. Menos cuentos, presidente. Los hechos hablan”, remató.

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César Gaviria terminó nombrado en este rifirrafe. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

A mediados de 2022, Uribe Vélez reprodujo unos videos en las cuentas oficiales del Centro Democrático donde desmintió varios señalamientos en su contra, entre ellos, los que lo relacionan con las Convivir.

“Las Convivir fueron creadas durante el gobierno del presidente César Gaviria mediante el decreto 356 de 1994. Esto sucedió años después de que se desarrollara el paramilitarismo en Colombia, se escuchó.

“Las Convivir, se me acusa mucho. Habían sido creadas por una ley anterior al Gobierno nacional de la época cuando yo fui gobernador. La Corte Constitucional las declaró exequibles. Yo fui a la Corte Constitucional a defenderlas. Y recuerdo la sentencia. Yo no estuve de acuerdo. Ni con la ponencia que fue aprobada y las dejó exequibles ni con el salvamento de voto”, explicó el exmandatario.

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El expresidente Ernesto Samper. Foto: Getty Images

El propósito de las Convivir fue brindar una mayor protección al campo colombiano contra los diferentes grupos delincuenciales que operaban en el país. Según se explica en el video, estas fueron reglamentadas e implementadas durante el gobierno del presidente Ernesto Samper.

El episodio menciona que el expresidente Uribe apoyó a las Convivir porque consideraba que era importante la colaboración ciudadana para la protección de todos los ciudadanos. “Siempre pensé que la cooperación ciudadana con la Fuerza Pública garantiza transparencia y eficacia. He creído muchísimo en eso”, menciona.