Fuerte choque entre el Centro Democrático y Roy Barreras: “Tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda”

El partido de Álvaro Uribe acusó a Barreras de plantear un escenario político a su favor en Estados Unidos, de cara a las elecciones presidenciales.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 5:19 p. m.
Roy Barreras y el Centro Democrático.
Roy Barreras y el Centro Democrático. Foto: Centro Democrático/SEMANA.

El precandidato presidencial Roy Barreras se enfrentó al Centro Democrático a través de su cuenta de X. El cruce de mensajes se produjo después de la visita del político a Estados Unidos y su reunión con el senador republicano Bernie Moreno.

Todo comenzó cuando el partido del expresidente Álvaro Uribe publicó el siguiente mensaje en X: “El habilísimo Roy Barreras tramitó en Estados Unidos que Petro lo apoyaría a él y no a Cepeda si lo sacan de la lista Clinton“.

El Centro Democrático hizo esa afirmación después del encuentro de Barreras en Washington con personas cercanas al presidente Donald Trump. Esa organización, en el mismo texto, cuestionó: “¿Lo negará don Roy?”

Barreras respondió en el mismo medio al partido político: “Señores del Centro Divididocrático, sembradores de veneno, los veo asustados y les tengo otras malas noticias para ustedes: el progresismo estará unido”.

Su versión es que la consulta de la izquierda programada para el 8 de marzo, liderada por él, o un acuerdo político, serían mecanismos de unidad de “la fuerza política mayoritaria en Colombia, que es el progresismo”.

Frente a su relación con Iván Cepeda, el candidato presidencial de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, Barreras aclaró que no solo es su amigo, sino una persona con la que también se pueden hacer acuerdos.

Iván Cepeda y Roy Barreras.
Iván Cepeda y Roy Barreras. Foto: AUTOR ANÓNIMO.

“Es más, es él quien más ha defendido un ‘acuerdo nacional’, y no serán países extranjeros los que veten ni decidan quién es el presidente de Colombia, sino nuestras mayorías del Pacto Histórico y Frente Amplio en las urnas”, dijo Barreras.

El exembajador en Reino Unido se quiere medir en marzo con Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero. Frente al exalcalde de Medellín, ya la Registraduría manifestó que no puede participar en esa consulta y el CNE estudia el escenario de Cepeda.

En dado caso de que Quintero no esté en la consulta, pues no cree que el Consejo Nacional Electoral le dé el visto bueno; su esposa, Diana Osorio, entraría a la competencia con el aval del Partido Ecologista.

