Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

El precandidato presidencial Roy Barreras sostendrá este jueves un encuentro en Washington con el senador republicano Bernie Moreno, una reunión que se produce en un momento clave para la relación entre Colombia y Estados Unidos y a pocos días de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la capital estadounidense.

“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos

Bernie Moreno se opone a las políticas de Petro. Foto: GETTY IMAGES

El diálogo, inicialmente previsto en un espacio público, fue trasladado a la oficina privada del congresista norteamericano y se realizaría hacia el mediodía, luego de que Moreno atienda otros compromisos políticos, entre ellos una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Más allá de la agenda formal, el encuentro se perfila como de alto valor por el trasfondo político que lo rodea. Moreno ha sido uno de los críticos más visibles del presidente Petro, con quien mantiene una relación tensa, lo que convierte la cita en un movimiento simbólico dentro del tablero diplomático y electoral.

El precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

Según fuentes citadas por Blu Radio, el objetivo de Barreras no sería transmitir un mensaje oficial del Gobierno, sino explorar puntos de interés común y analizar el panorama político colombiano, en un contexto marcado por las tensiones bilaterales y el debate interno sobre el rumbo del país.