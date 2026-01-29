Confidenciales

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Moreno ha sido uno de los críticos más visibles del presidente Petro. Barreras busca suavizar el tono.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 5:38 p. m.
Roy Barreras y Bernie Moreno se reunirán en la capital de Estados Unidos.
Roy Barreras y Bernie Moreno se reunirán en la capital de Estados Unidos. Foto: Semana

El precandidato presidencial Roy Barreras sostendrá este jueves un encuentro en Washington con el senador republicano Bernie Moreno, una reunión que se produce en un momento clave para la relación entre Colombia y Estados Unidos y a pocos días de la visita oficial del presidente Gustavo Petro a la capital estadounidense.

“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos
Bernie Moreno
Bernie Moreno se opone a las políticas de Petro. Foto: GETTY IMAGES

El diálogo, inicialmente previsto en un espacio público, fue trasladado a la oficina privada del congresista norteamericano y se realizaría hacia el mediodía, luego de que Moreno atienda otros compromisos políticos, entre ellos una reunión con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Más allá de la agenda formal, el encuentro se perfila como de alto valor por el trasfondo político que lo rodea. Moreno ha sido uno de los críticos más visibles del presidente Petro, con quien mantiene una relación tensa, lo que convierte la cita en un movimiento simbólico dentro del tablero diplomático y electoral.

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.
El precandidato presidencial Roy Barreras. Foto: Samantha Chavez

Según fuentes citadas por Blu Radio, el objetivo de Barreras no sería transmitir un mensaje oficial del Gobierno, sino explorar puntos de interés común y analizar el panorama político colombiano, en un contexto marcado por las tensiones bilaterales y el debate interno sobre el rumbo del país.

Confidenciales

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Confidenciales

Denunciarán a Claudia López tras comentario sobre el Centro Democrático

Confidenciales

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Confidenciales

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

Confidenciales

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Confidenciales

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Confidenciales

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Confidenciales

“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos

Política

Roy Barreras confirma inscripción de la consulta presidencial del Pacto Amplio y Daniel Quintero figura como precandidato

Política

La dura crítica de Roy Barreras al presidente de Ecuador, Daniel Noboa: “Jugó a ser un Trump versión caricatura”

Más de Confidenciales

Bomberos en el Palacio de Justicia

Bomberos de Bogotá evacuaron a 600 personas del Palacio de Justicia por emergencia en sala de computo

Claudia López

Denunciarán a Claudia López tras comentario sobre el Centro Democrático

Roy Barreras y Bernie Moreno se reunirán en Washington.

Roy Barreras llegó a Washington para reunirse con el senador republicano Bernie Moreno

Clara López Obregón

Clara López inscribirá su candidatura presidencial: “Una alternativa para dar continuidad al proyecto liderado por Gustavo Petro”

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Creemos.

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Noticias Destacadas