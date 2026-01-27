“Armando Benedetti se ha curado de la última de las adicciones”: Roy Barreras explicó detalles de fotografía donde aparecen juntos

El precandidato presidencial Roy Barreras se refirió este martes, 27 de enero, a una fotografía donde aparece él acompañado del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Se desconoce el lugar donde fueron retratados Barreras y Benedetti, pero según trascendió en las redes sociales, la imagen es reciente y generó polémica porque el exembajador de Colombia en Reino Unido hace parte del Frente de la Vida, la consulta del petrismo donde él medirá fuerzas con Iván Cepeda y Camilo Romero.

Barreras no entregó detalles de la imagen, pero no la negó. Al fin y al cabo, ambos son amigos, políticos y compañeros desde hace más de dos décadas.

Armando Benedetti, ministro del Interior; y Roy Barreras, precandidato presidencial. Foto: Ministerio del Interior/Semana.

“¡No jodaaaa, superpaparazzis!”, reaccionó Barreras.

Y recordó que “no estamos juntos hace unos minutos, sino hace 20 años. A veces agarrados, a veces compitiendo, a veces construyendo juntos las fuerzas políticas presidenciales ganadoras, pero siempre con una comunicación inteligente y respetuosa. Cada quien con su estilo y cada quien con su historia, pero garantizando siempre la estabilidad de las instituciones”.

Barreras reveló una infidencia: “Armando Benedetti me ha dicho que no participa en política electoral y yo le he dicho que entonces se ha curado de la última de las adicciones: la adicción al poder, porque Benedetti siempre ha caminado al lado de presidentes y además los ha hecho posibles. Lástima que esta vez esté jubilado de las campañas que son apasionantes y definen el futuro de todos. Yo, en cambio, voy para adelante a asegurar a Colombia un cambio seguro y que dé garantías a todos”.

Los excongresistas del Partido de la U fueron fotografiados en un pasillo del Congreso durante una sesión de la Comisión Primera del Senado. Foto: Redes sociales

Por su parte, Benedetti también entregó su versión: “Estábamos hablando sobre el calendario electoral. Nada de política. Usted sabe que la intervención en política está prohibida”.

Esta fotografía fue divulgada este martes, justo cuando se especuló la supuesta salida de Armando Benedetti del Ministerio del Interior porque, al parecer, respaldaría la campaña de Iván Cepeda.

La versión fue desmentida por el propio Benedetti, quien, contrario a las informaciones de prensa, manifestó que estaba amañado en el Gobierno. De hecho, habló de su permanencia hasta el 7 de agosto de 2026, el último día de gobierno de Gustavo Petro.

“Como ministro del Interior no he pensado en estar en ninguna campaña. Lo que yo quiero y me gustaría es irme de aquí el 7 de agosto y en estos meses dar plenas garantías para que se cumpla el calendario electoral de este año. Nadie me ha propuesto que vaya a ayudarle a ningún candidato”, aclaró Benedetti.

Aunque el ministro dice que no saldrá de la Casa de Nariño, hay otras voces al interior del Gobierno que creen lo contrario. Al fin y al cabo, el barranquillero es un gran estratega político y en la izquierda estiman que él fue determinante para el triunfo de Gustavo Petro en el 2022.