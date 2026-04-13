Asocapitales y la Federación Nacional de Departamentos le reclaman a Petro por sugerir que sacaría a los alcaldes de su cargo

El presidente Gustavo Petro terminó enfrentado, de nuevo, con los alcaldes y gobernadores del país luego de que los responsabilizara del incremento del impuesto predial y el catastro en varias regiones y hasta amenazara con sacarlos del cargo, a pesar de que se trata de funcionarios elegidos por voto popular.

“Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”, afirmó el mandatario.

Ese comentario generó un fuerte reclamo por parte de la Federación Nacional de Departamentos (FND) que agrupa a los gobernadores del país.

“Desde las regiones expresamos nuestra solidaridad con los alcaldes del país, autoridades legítimamente elegidas por los ciudadanos para gobernar sus territorios en el marco de la Constitución y la ley”, dijeron desde la FND.

El presidente Gustavo Petro terminó enfrentado, de nuevo, con los alcaldes y gobernadores. Foto: PRESIDENCIA

Aclararon que la Constitución Política es clara en que se debe establecer la autonomía territorial y que los alcaldes son los jefes de la administración local y no están subordinados al Gobierno nacional.

“Cualquier afirmación que sugiera la facultad de ordenar la salida inmediata de alcaldes de sus cargos carece de sustento jurídico y desconoce que su permanencia está sujeta exclusivamente a los procedimientos y autoridades definidos por la ley”, afirmaron desde la FND.

Petro agitó el paro por avalúo catastral con advertencia a alcaldes: “Salen de inmediato de su cargo por orden mía”

Por su parte, desde Asocapitales también rechazaron las declaraciones del presidente y advirtieron los riesgos para la autonomía territorial y la democracia.

“Asocapitales rechaza de manera categórica el mensaje publicado por el señor presidente de la República, Gustavo Petro, en el que afirmó que alcaldes elegidos popularmente pueden salir de su puesto. Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida”, dijeron desde esa asociación.

Desde allí también recordaron que en una democracia constitucional “no se puede amenazar” la destitución de autoridades elegidas por voto popular por fuera de los mecanismos legales.

“Principios como la autonomía territorial, la separación de poderes y el debido proceso son fundamentales, y que cualquier sanción contra estos funcionarios requiere intervención judicial. Por ello, hizo un llamado al presidente para que evite este tipo de expresiones y reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, el respeto al mandato ciudadano y las vías institucionales”, agregaron desde Asocapitales.

A pesar de esos reclamos, el presidente Petro se volvió a referir a la posibilidad de tomar decisiones en contra de los alcaldes y se reafirmó en su posición.

“Ya tienen las órdenes, la comida se libera sí o sí. Es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”, aseguró.