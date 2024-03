Novia de Jhonny Rivera se sinceró y habló sobre la diferencia de edad que se llevan con el cantante

“Es hoy el momento de vivir las cosas, si yo me pongo a pensar en que va a pasar de aquí a 15 años, 20 años, pues no haría muchos proyectos, no me levantaría con entusiasmo para muchas cosas y lo mismo pasa en mi relación. Yo me estoy disfrutando el ahora, el presente”, fue la respuesta de Jenny por medio de las historias de su IG.