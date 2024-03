Los mejores memes que dejó la nueva nominación de Nataly Umaña, “el domingo no te salvas”

¿Qué dijo Jose Miel sobre Nataly Umaña?

Luego de su salida del reality y mientras fue invitado al after show de VIX, José aprovechó para hablar de la situación de Nataly, expresando: “Yo siento que hay muchas mujeres que se sintieron identificadas en el sentido de que están casadas y de pronto su relación ya no va más allá o se sienten mal, entonces siento que ser sincero y honesto con uno mismo, con su pareja, de decir las cosas y no llegar a un reality donde te está viendo toda Colombia, y toda Latinoamérica, todo Panamá, y estar con otro ‘man’ sin haber terminado una relación. A mí eso me parece un poco terrible”.