Horóscopo: según su signo zodiacal, esto habría llevado a Nataly Umaña a la infidelidad

Desde hace varias semanas el nombre de la actriz Nataly Umaña no ha dejado de sonar en los medios de comunicación y las redes sociales, esto debido a la polémica que ha generado durante su participación en La casa de los famosos Colombia , una nueva y ambiciosa apuesta de entretenimiento del canal RCN, que ha dado mucho de qué hablar entre los televidentes.

Sin embargo, más allá de sus coqueteos y las románticas escenas que empezaron a protagonizar, Nataly sorprendió a los televidentes al revelar frente a las cámaras que no era feliz en su matrimonio con Alejandro Estrada , quien decidió aceptar la propuesta de ingresar a la casa para aclara su situación sentimental con ella, después de varios días de rumores sobre la supuesta relación abierta que tenían.

“Últimamente, no lo hago feliz, ni él a mí. Eran peleas por bobadas, por ejemplo, mi psicorigidez y el pobre pues, y eso para mí era un problemón y viceversa, el man con un montón de trabajo en su cabeza entonces ya no había tiempo para reírnos y yo extraño mucho eso”, dijo la también modelo colombiana en La casa de los famosos. “Hay que darse cuenta de que ya no nos hacemos felices”, agregó.