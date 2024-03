Raphael, que regresa a Colombia, se confiesa en SEMANA: “Que cinco generaciones estén escuchándome, es un milagro”

Hablar de Raphael es referirse a uno de los cantantes españoles más reconocidos de habla hispana, quien con su sello genuino y muy personal, ha conquistado durante décadas el panorama musical mundial.

Y es que esa capacidad para interpretar la música y con ella conquistar a quienes lo escuchan, es un don que lo ha acompañado desde su infancia. De hecho, con solo 9 años, participó en un concurso con el coro del Colegio de los Capuchinos en Austria, en donde recibió el premio como solista, a la mejor voz infantil de Europa.

Desde entonces, su vida ha girado alrededor de la música y su voz afinada y potente lo llevaría a convertirse en el más destacado intérprete melódico de su generación.

El cantante español Raphael ha sido merecedor de muchos reconocimientos internacionales por sus éxitos | Foto: Gobernación de Antioquia

Una voz prodigiosa que sigue vigente

Raphael salta a la popularidad al ganar el festival de Benidorm de 1962 con el tema Llevan y más tarde haría parte de reconocidos festivales de Eurovisión (1966-1967), con las canciones Yo soy aquél y Hablemos del amor, respectivamente, comenzando así su proyección a nivel internacional, sobre todo en Hispanoamérica.

A partir de ese momento su vida musical no ha parado y su historia discográfica está compuesta por cientos de canciones con las que ha recibido igual número de reconocimientos, tal y como lo confirman sus 326 discos de Oro, 49 de Platino, y el único de Uranio entregado a un cantante de habla hispana en el mundo por ventas de más de 50 millones de copias.

Este ídolo musical español ha grabado más de 50 discos de larga duración en español, así como otros en italiano, francés, alemán, inglés y japonés. Entre su historia musical se han convertido en temas inolvidables títulos como Digan lo que digan, Yo sigo siendo aquel, Las apariencias engañan y Escándalo, entre muchos otros.

De igual forma, hay en su vida musical una lista de colaboraciones con artistas de la talla de Rocío Jurado, Nino Bravo, Azúcar Moreno, Raffaella Carrà, Celia Cruz, María Dolores Pradera o Julio Iglesias, por mencionar algunos, con quienes alcanzó grandes reconocimientos a nivel internacional.

Es tal el poder de su interpretación, que son muchas las generaciones que han crecido escuchando y cantando sus más grandes éxitos, lo que lo ha convertido en uno de los artistas con mayor vigencia, a quien su público sigue aplaudiendo gracias a su talento y carisma.

Es por eso que ahora regresa a Colombia con su gira Victoria, nombre de su más reciente producción, que será el deleite de muchos colombianos en el mes de abril. Y por eso SEMANA se contactó con él para que hablara un poco sobre su vida y su proyección artística para este 2024.

Raphael vuelve a Colombia con su gira 'Victoria' | Foto: Instagram @raphaelartista

SEMANA: ¿Cuál es el secreto para permanecer vigente durante tantos años y que el público siga vibrando con sus canciones?

Raphael: No hay secreto, esto es un don. Permanecer en el gusto del público es una cosa que solo el público te puede contestar. Yo no lo sé, porque yo me limito a darme entero y a entregarme al público todos los días como yo sé hacerlo, y bueno, el público me es fiel desde hace muchísimos años.

SEMANA: ¿Qué es lo que más admira de ese público?

Raphael: Pues en estos últimos años me he dado cuenta de que en realidad cuando yo salgo al escenario y me pongo a cantar ahí, cinco generaciones están escuchándome y eso es un milagro”.

“Normalmente, los artistas somos de la generación a la que pertenecemos, pero que una generación vaya detrás de otra, porque en el público hay desde niños hasta gente muy mayor, eso es lo que yo considero que es un verdadero milagro. Yo no sé en qué consiste el encanto, pero es maravilloso”.

SEMANA: ¿Qué es lo que más le gusta de Colombia?

Raphael: “Lo que más me ha gustado de Colombia es la gente en Colombia, sin contar los paisajes que son maravillosos. Lo mejor es ‘lo padre’ que es la gente, lo bien que es la gente. (...) Además, soy un fanático del ajiaco”.

SEMANA: Usted ha sido inspiración para nuevas generaciones dentro y fuera de España, ¿cuál es el mensaje que les quiere transmitir a ellos?

Raphael: “pues que esta profesión es muy complicada, es muy difícil, pero es maravillosa. Yo les pediría que tuvieran mucho ahínco en lo que hacen, porque hay que aprender muchísimo, hasta que se vean dominando el escenario y dominando el público que tienen en frente”.

Y además agregó: “Que sean consecuentes y que sean sobre todo diferentes entre sí, que no se imiten unos a otros. Lo más importante para un cantante o una cantante, es que tenga sello propio”.

SEMANA: ¿Cuál sería ese mensaje que le dejaría a su público?

Raphael: “que no se pierdan mi actuación porque estoy en este momento con una muy buena de voz y eso hace más atractivas las cosas. Así que no se lo pierdan”.

Finalmente, el cantante español habló sobre su ‘sello personal ‘, haciendo referencia a la forma como lo definen algunas de las personas que han trabajado con él.

“Por ejemplo, los realizadores de televisión dicen “que, realizo yo o lo hacemos a lo Raphael, con lo que quieren decir que yo hacía lo que quería hacer y las cámaras me seguían”.

Y en medio de sus recuerdos que tiene de las cientos de veces que ha pasado por el país, está una anécdota inolvidable sobre lo que pasó en un concurso Nacional de Belleza, en el año de 1996, en la ciudad de Cartagena

En ese momento el artista español fue uno de los invitados especiales y cuando se encontraba en plena presentación, el sonido falló, pero gracias a su profesionalismo y buen humor, pudo salvar el momento y terminar su show deleitando con su voz a su público. Sin embargo, las críticas no faltaron y al día siguiente se sorprendió ante los comentarios que recibió.

”Salvamos como pudimos el momento, canté sin micrófono y al día siguiente veo en los periódicos de Bogotá hacer una crítica del festival y que lo que había pasado era que yo me había quedado sin voz y que no me podían escuchar en Bogotá”, recordó.