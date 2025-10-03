Preocupación por la salud de Raphael al cancelar dos conciertos en menos de dos semanas; el artista se pronunció: “Volveré con más fuerza”

Hay preocupación nuevamente por el estado de salud de Raphael, pues a punto de cumplirse un año de ser diagnosticado de un linfoma cerebral, después de sufrir un accidente cerebrovascular durante la grabación del especial navideño de La Revuelta, y tras retomar su gira Raphaelísimo completamente recuperado el pasado 15 de junio en Mérida, suspendido su segundo concierto en una semana.

El viernes 26 de septiembre el icónico artista tenía una cita con sus fans en Zamora, pero horas antes de su gran presentación, su oficina de representación emitió un comunicado informando de su cancelación “por motivos médicos relacionados con un proceso gripal”.

Raphael tuvo que cancelar un nuevo concierto por motivos de salud

Y este jueves ha sido el mismo intérprete de Como yo te amo, el que tomó la palabra para dar la noticia de última hora sobre su enfermedad y anunciar que el concierto, que tenía previsto ofrecer el próximo sábado 4 de octubre en Murcia, debía ser aplazado.

El anuncio lo ha hecho a través de un post en su cuenta de Instagram en el que, con la cercanía que le caracteriza, habló con normalidad sobre su nuevo revés de salud.

“Querido público. Por prescripción médica, debido a una bronquitis, me veo en la obligación de cancelar el concierto que íbamos a celebrar este sábado, 4 de octubre, en la Plaza de Toros de Murcia dentro del Festival Murcia ON”, dijo, revelando además que el espectáculo se tuvo que aplazar “al próximo 23 de mayo de 2026 en el mismo lugar”.

“Volveré con más fuerzas que nunca para reencontrarme con ustedes”, señaló, finalizando su comunicado, lamentando profundamente “las molestias que esta situación pueda causar”, y agradeciendo “de corazón su comprensión, cariño y paciencia”.

Accidente cerebrovascular que sufrió Raphael

Durante una emisión de El Hormiguero a finales de 2024, el legendario cantante Raphael vivió un episodio que encendió las alarmas entre sus seguidores y el público presente.

El conductor del programa, David Broncano, relató que el artista apareció algo confundido en el set, mostrando señales de desorientación justo antes de su participación.

“Se le veía raro, desubicado. Incluso preguntó: ‘¿No iba a cantar?’”, comentó Broncano, lo que generó inquietud entre los asistentes.

Aunque la situación causó preocupación inicial, el presentador se encargó de tranquilizar al público al confirmar que Raphael había recibido atención médica inmediata y que su estado era estable.

Broncano aseguró haber conversado con la familia del intérprete y precisó que fue trasladado a planta para realizarle diversas pruebas.

Un testigo citado por 20 Minutos añadió que lo sucedido resultó sorprendente, pues el artista había llegado al programa en aparente buen estado, compartiendo con Broncano objetos personales, entre ellos piezas de su museo y un cartel de un concierto en Moscú.