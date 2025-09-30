Raphael tuvo baja en su salud y se vio obligado a cancelar concierto; pidió perdón a quienes se vieron afectados

Raphael, el reconocido cantante español que viene de un delicado diagnóstico médico y de su regreso a los escenarios, suspendió el concierto que tenía previsto ofrecer el pasado viernes, 26 de septiembre, en el recinto ferial de Ifeza de Zamora por “motivos médicos relaciones con un proceso gripal”, tal y como anunció la oficina de representación del cantante a través de un comunicado.

Debido a este motivo, el artista tuvo que anunciar que no iba a presentarse dicha noche, y por esto pidió disculpas a su público por las molestias que pudo haber causado y dio las gracias “de antemano por la comprensión y apoyo” de todos los que iban a ser asistentes de esta gran presentación.

El cantante español ha vivido varios promesas de salud a lo largo de su vida. | Foto: Getty Images

Este era un concierto que iba a ser el cierre de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora y que iba a tener una duración de hora y media.

¿Cómo fue el accidente cerebrovascular que sufrió Raphael?

A finales del año 2024, durante una emisión del programa El Hormiguero, el conductor David Broncano ofreció detalles acerca de un momento inesperado protagonizado por el icónico cantante Raphael.

Según contó el presentador, el artista apareció visiblemente confundido durante su presentación.

“Se le veía un poco desorientado. Cuando iba a salir, preguntó: ‘¿No iba a cantar?’”, explicó Broncano, dando a entender que el cantante no estaba del todo en sintonía con el desarrollo del programa.

La situación preocupó brevemente al público, pero Broncano se encargó de calmar los ánimos.

Aseguró que Raphael sufrió un malestar pasajero, pero que ya se encontraba en buen estado tras ser atendido médicamente. “Hablé con su familia, le hicieron varias pruebas, lo trasladaron a planta y está bien”, afirmó el presentador.

Raphael durante un concierto como parte del Tour 60 en el Auditorio Citibanamex. | Foto: Getty Images

Un testigo que presenció el momento reveló al diario 20 Minutos que el episodio fue sorpresivo, ya que al llegar al programa, Raphael parecía en perfectas condiciones.

Incluso, el artista mostró gestos de cercanía con Broncano al obsequiarle recuerdos personales, como piezas de su museo y un cartel de una antigua presentación en Moscú.

Tras recibir atención médica y realizarle varios exámenes, el intérprete de Como yo te amo fue diagnosticado con un delicado cáncer en la cabeza: linfoma cerebral, pues venía presentando diferentes síntomas neurológicos acordes a la enfermedad que le dijeron que tenía.

“El paciente D. Rafael Martos Sánchez, ingresado actualmente en el Hospital Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid, presenta un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que justifican los síntomas neurológicos que presentó hace unos días. Durante su ingreso en este hospital se ha iniciado tratamiento específico para esta patología que continuará de forma ambulatoria. Por este motivo, recibirá el alta previsiblemente en los próximos días. En Madrid, a 26 de diciembre de 2024″, escribieron desde la Clínica.