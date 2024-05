Jhonny Rivera respondió a quienes ponen en duda su sexualidad y dicen que su relación es fachada: “No le veo lo malo”

No obstante, el famoso pasó la página y no le prestó atención a los malos comentarios, disfrutando plenamente de su romance y de la historia que estaban escribiendo. Ambos viajaron, subieron a escenarios y se mostraron muy alegres, esquivando señalamientos innecesarios.

Jhonny Rivera, de una manera tranquila y controlada, decidió responder a esta clase de comentarios, demostrando que no tenía problema con hablar de estos temas. El cantante e intérprete de El intenso apuntó que le parecía increíble que siguieran con estas preguntas, pues habían frenado y de nuevo se hacía presente.

Para finalizar, la celebridad indicó que no tendría problema en aceptar si es gay, pero como no lo es, simplemente prefiere concentrarse en sus asuntos y así no darle eco a esta clase de prejuicios e intenciones negativas por parte de algunos.