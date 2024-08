¿Un nuevo cupido? Jhonny Rivera destapó cómo La Liendra lo ayudó a enamorar a su novia

Recurrió a La Liendra para enamorar a Jenny López

En medio de una conversación frente a las cámaras de Dímelo King , el intérprete de Empecemos de cero y Alguien me gusta , confesó que, cuando Jenny López, su actual novia, hacía parte de su equipo de trabajo, notó que no estaba teniendo el reconocimiento que merecía en el mundo de las redes sociales.

“Yo llamé a La Liendra y le dije ‘parce, ¿me va a ayudar con una cosa? Es que hay una peladita tan bonita y canta tan bonito, pero parce, nada que sube de seguidores’. Él me preguntó que cómo se llamaba, me dijo que sí, que era muy bonita”.

La Liendra impulsó la carrera de la novia de Jhonny Rivera

“La Liendra a penas vio que llegó a 12.000 bajó la historia porque ya había cumplido y después ella me manda un pantallazo con la carita de asombro y yo me emocioné por ella, pues tampoco lo podía creer (...) Yo le dije, ‘mira, no te preocupes, yo lo que quiero es ayudarte’. Igual ella siempre estaba muy cuidada, pero me dijo ‘solamente dame tiempito, que yo te cumplo’ y yo le dije que se tomara su tiempo. Cuando hubo la oportunidad, me cumplió y me dio un beso rebotadito”.