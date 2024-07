¿Los ignoraron? Pipe Bueno y Jhonny Rivera cantaron en TransMilenio; no recibieron la atención esperada

Pipe Bueno y Jhonny Rivera se montaron el Sistema Integrado de Transporte

Sin embargo, a muchas personas les llamó la atención que los pasajeros no habrían reaccionado de la manera en la que los cantantes esperarían, pues pese a que estuvieron atentos a su interpretación, no se mostraron tan emocionados al escuchar a los grandes artistas.

Usuarios de las redes sociales se pronunciaron en los comentarios

“Pero avise señor Jhonny, hoy no salí de mi casa”, “Pipe Bueno y Jhonny Rivera son lo máximo, hubiera pagado el pasaje”, “El intenso suena bien en todo lado”, “Ay no, y cuando yo me subo al bus solo se sube el de los dulces y el que dice que salió de la cárcel”, “¿por qué yo no estaba en ese TransMilenio?, estaría abrazada a ellos”, “Siempre cojo TransMilenio para ir al trabajo y el día que descanso se suben ellos, no puede ser”, escribieron algunos de sus fans.