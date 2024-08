¿Celosa de Andrea Valdiri? Novia de Jhonny Rivera rompió el silencio tras fuerte polémica

Jenny López respondió a los fuertes comentarios que recibió sobre la fiesta de Andrea Valdiri

“Miren, yo a ustedes los quiero mucho, mucho, es en serio, ustedes se volvieron parte de mi día a día y de muchos proyectos que tengo en mente, pero a veces se inventan unas películas que realmente no existen ¿por qué me voy a poner celosa si simplemente estaba haciendo un video?”, preguntó la mujer de 21 años de edad.

Novia de Jhonny Rivera explicó su reacción ante el acercamiento de Andrea Valdiri y el cantante popular

“Hay un video en el que Jhonny está cantando y ella está grabando un videito así en selfie y yo estoy en la parte de atrás como concentrada, esperando a que Jhonny me diga qué canción sigue, pero mi cara de concentración, y las personas a las que le aparecen mis videos en tarima, se darán cuenta de que mi cara de concentración es como que se me va el mundo, pero no tomen a mal tantas cosa, no se tomen personal las cosas, por fa”, finalizó.