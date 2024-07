“No voy a atender a nadie”: Jhonny Rivera explotó en sus redes y reveló que fue amenazado por un fan en su casa

Jhonny Rivera es uno de los artistas colombianos más queridos del país, pues a lo largo de su carrera en la industria de la música popular ha logrado posicionar muchas de sus canciones y ha conectado con sus fans gracias a la cercanía que suele mantener con ellos cada vez que tiene la oportunidad.

Incluso, hace algunos años, ha permitido que sus admiradores lleguen a su lugar de residencia, conozcan a sus animales y compartan momentos especiales a su lado. Sin embargo, la situación se le salió de las manos y ha tenido que vivir eventos desafortunados, los cuales lo han llevado a tomar la decisión de terminar con estos encuentros.

Jhonny Rivera | Foto: Instagram de Jhonny Rivera @jhonnyrivera

Jhonny Rivera reveló que no recibirá más fans en su casa

Por medio de sus más recientes historias de Instagram, cuenta en la que suma más de 3.4 millones de seguidores, Jhonny Rivera manifestó su molestia al comunicar que unas personas estaban esperándolo a las afueras de su casa y afirmaron que no se retirarían del lugar hasta que fueran atendidos por el artista.

“En mi casa, desde medio día, hay unos muchachos que están allá con un bafle cantando y están esperando a que yo los atienda, ya se les ha dicho que no estoy y ellos insisten en que van a esperarme el tiempo que sea, que si no es hoy, entonces es mañana”, afirmó el artista.

Jhonny Rivera se sometió a un procedimiento estético | Foto: Instagram @jhonnyrivera

Sin embargo, también manifestó que ya tiene organizadas las grabaciones del video musical de El intenso, razón por la cual, no podría encontrarse con los jóvenes para poder escucharlos y tener la conversación que ellos esperan.

“Yo ya les he dicho que yo ahí no voy a atender a nadie más así estuviera porque, la verdad, es que se me complicó la situación, se me llena eso allá y es mi sitio de descanso. Además, yo no tengo la seguridad de que todas las personas que llegan son personas buenas”.

Jhonny Rivera se sintió amenazado por un visitante a su casa

Para terminar, el cantante compartió detalles de una experiencia negativa en el momento en el que una persona llegó a su casa a pedir ayuda por medio de la intimidación.

“Yo no quería contar, pero una vez me dio por atender un muchacho y él lo que necesitaba era que yo lo ayudara a montar un negocio porque él ya estaba cansado de delinquir, cansado de secuestrar, de atracar y me dijo que él ya había ido a buscar a Yeferson Cossio y como él no lo atendió, entonces le iba a dañar un carro”.

Jhonny Rivera y Jenny López | Foto: Instagram @jhonnyrivera

Al escuchar estas palabras, Jhonny tomó la visita del hombre como una amenaza, pues esto fue mencionado en la sala de su casa.