¿Jhonny Rivera sufre de ansiedad? El artista habló sobre la salud mental; se refirió al caso de su hijo Andy

¿Jhonny Rivera tiene ansiedad? El cantante se sinceró en sus redes sociales

“ Yo soy muy ansioso, pero la ansiedad por la que me estás preguntando, no la he sufrido, soy ansioso en términos de que yo quiero todo ya, me desespero en una reunión y quiero irme, ese tipo de ansiedad”, aclaró.

Jhonny Rivera habló de la experiencia de su hijo Andy Rivera con inconvenientes en cuanto a la salud emocional

“La ansiedad que me cuenta Andy y la ansiedad que me cuentan otras personas no la he sufrido, pero como me la describen es algo muy difícil y es muy complicado también aconsejar porque como no he sentido esa sensación tan horrible”.