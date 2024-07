Jhonny Rivera reveló el duro momento que vivió antes de que su carrera despegara: “vivía en un inquilinato”

Jhonny Rivera es uno de los artistas más queridos en el país. A lo largo de su trayectoria, ha destacado no solo por sus éxitos musicales, sino también por su carisma y su manera de interactuar con sus fanáticos.

“Yo vivía en un inquilinato donde compartíamos baño varias familias, y me acuerdo que yo me bañaba con una pastica de jabón y si se me quedaba allá, paila, porque se perdía. La próxima familia que llegaba o el próximo que seguía la usaba y el que seguía, tenga”, narró el cantante.