Camilo y Evaluna Montaner anuncian inesperada decisión en pleno embarazo: “Nos separamos”

Evaluna Montaner y Camilo anuncian la razón de su separación

Por su lado, Camilo demostró profunda tristeza al solamente imaginar que se tiene que separar de su esposa y que es una posibilidad que se pierda el nacimiento de su bebé Amaranto: “A mí todavía me queda una semana de gira y de verdad que me pone triste no estar con ella [...] No existe conflicto entre estas dos cosas, pero van a ser días difíciles”, afirmó Camilo.