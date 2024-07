Jhonny Rivera reveló el tremendo susto que vivió por un perro que lo atacó: “No podía ni respirar”

El artista recordó la historia por medio de una publicación que hizo en su perfil de Instagram , que acompañó con el mensaje, “Mi gente, ustedes no se imaginan el susto que me toco vivir por culpa de este ‘chocolate’” .

“El esposo estaba empeliculado de que yo llegara de sorpresa, de que no se enterara nadie. Que no fuera a subir en redes sociales que estaba en ese pueblo, mejor dicho, era toda una película. Como será que a nosotros nos recogieron en camionetas polarizadas, no nos fuimos en el bus por eso. Los músicos no podían decir nada de Jhonny Rivera, ni nada”, empezó comentando Rivera.