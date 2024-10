Pipe Bueno se salió de casillas en pleno concierto; defendió a mujer que fue agredida por su novio: “La volvés a tocar”

‘Yo me llamo’ ya le tendría reemplazo a Pipe Bueno para su nueva temporada, Amparo ya le cayó de frente

| Foto: Fotograma, 42:10, Capítulo 18: Los imitadores tienen 90 segundos para convencer al jurado | Temp. 09 | Yo Me Llamo - YouTube Caracol Play

Pipe Bueno, emberracado en pleno concierto

A pesar de que intentó llevar el tema con cautela y pedir respeto, al hombre habría estado, presuntamente, agrediendo a la mujer que estaba en el público. El artista no aguantó y se ubicó frente a los asistentes, dirigiéndose a ambos para que se calmaran.

No obstante, en lo que se escucha, aquel sujeto siguió agarrando a la mujer, por lo que Pipe Bueno se emberracó e intervino, molestándose considerablemente. A través del micrófono, pidió que no la tocaran a ella, mientras le hacía una advertencia al asistente, quien no quería dejar, supuestamente, en paz a su novia.