“Fuera de eso tenía que irme a un show y volver. La gente lo supo porque era inevitable compartir en donde estábamos porque ya llevábamos medio mes (...) Había una virosis que da durante determinado espacio de tiempo, que lo normal con la medicina que le estaban poniendo era que, entre 5 y 8 días tenía que mostrar mejoría, pero pasan 8 días, 9, 10, 11,12, 13 y 14 no hay mejora y nos preocupamos porque eso no podía ser normal”.

¿Cuál fue el resultado de los exámenes de Domenic?

“Yo sabía que Luisa iba a leer eso y se iba a poner a llorar, a mí no me gusta la mala energía con el bebé ahí, pero había que entenderla (...) Yo estaba en negación y dije ‘ni chimba, aquí no va a pasar nada’ peleamos y todo porque yo no quería aceptar que ella se derrumbara delante de su hijo, pero ella tenía toda la razón y yo por dentro me quería morir porque si mi hijo tenía una neumonía se podía ir, pero quería ser el fuerte ahí”, mencionó Pipe Bueno en frente de las cámaras del programa digital.