Pipe Bueno se quebró al hablar de dolorosa pérdida en su familia: “no me había enterado”

Pese a que, en la actualidad son varios los exponentes de la música popular en Colombia que han dado a conocer su música en el extranjero por medio de las distintas plataformas de streaming y videos musicales, Pipe Bueno es considerado como uno de los más exitosos, pues día a día incrementa su nivel de fama, sube de seguidores en redes sociales de manera considerable y logra conectar con cada una de las personas que siguen su carrera.

Esto ha traído como consecuencia que sus fanáticos quieran enterarse de la mayor cantidad de detalles posibles con respecto a su vida personal y familiar, pues desde hace varios años mantiene una relación con la creadora de contenido Luisa Fernanda W, madre de sus dos hijos, Máximo y Domenic, con quien se comprometió en medio de una romántica velada en Dubái.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se comprometieron en Dubai | Foto: Instagram @luisafernandaw

En medio de una entrevista para el canal de YouTube de By Juancito, Pipe Bueno se sinceró frente a una dolorosa pérdida que tuvo en su familia hace varios, de la cual, no logró enterarse en el momento razón por la cual, no hizo un alto en su agenda para enfrentar la situación.

Pipe Bueno reveló cómo vivió la muerte de su abuelo paterno

En conversación con el periodista, el intérprete de Te parece poco, No voy a morir y Te hubieras ido antes, confesó detalles del doloroso momento en el que se enteró de la muerte de su abuelo paterno y la tristeza que esta situación trajo a su vida en el momento de los hechos.

“Me dolió mucho la pérdida de mii abuelo paterno, literalmente, yo estoy un día antes cantando, él se muere y yo no me entero muy bien, pero él se muere. Además, peor porque yo me fui a rumbear por lo que no me había enterado al estar lejos en otra ciudad”, dijo frente a las cámaras del programa digital.

Manifestó que después de realizar sus conciertos agendados y de asistir a unos compromisos y fiestas en altas horas de la noche, recibió la trágica noticia de la muerte de su abuelo. Según menciona, es uno de los momentos más tristes que ha tenido que vivir, pues esta persona era una de las más importantes en su vida.

Pipe Bueno habló de la pérdida familiar que le causó un gran dolor. | Foto: Archivo personal

“Cuando me despierto enguayabado, me dijeron ‘oye, es que tu abuelo se murió, yo decía ‘Dios mío, no puede ser’, me sentí muy mal”.

No obstante, el cantante tuvo que reorganizar sus compromisos para poder acompañar a su familia en todo el proceso del velorio de su abuelo. No obstante, vivió varios días de luto en los que recordó con nostalgia los momentos que compartieron juntos, además del gran apoyo que le dio el hombre a su carrera dentro de la industria de la música.

“Posteriormente, yo fui al entierro, pero yo tenía que seguir yendo a shows y demás. Tenía canciones mías que con el tiempo yo cantaba en su cumpleaños, tenía su lista de canciones favoritas y me las pedía, o sea, de verdad había un cariño y cuando cantaba algunas canciones, me acordaba mucho de él y me daba mucha tristeza en medio del escenario”.