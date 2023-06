Jenn Muriel se pronunció sobre su supuesto encuentro con su exnovio Yeferson Cossio

Jenn Muriel y Yeferson Cossio siguen dando de qué hablar como si aún estuvieran de novios, como lo fueron durante más de 10 años. Los dos influencers llegaron a conformar una de las parejas más relevantes e importantes de las redes sociales, demostrando mucho cariño, una evolución personal y laboral conjunta y hasta una complicidad que los hacía los aliados perfectos en las bromas a sus amigos y familiares.

Sin embargo, todo Colombia sabe cómo terminó dicho idilio de amor alrededor de rumores y chismes sobre infidelidades donde nombres como el de Aida Victoria Merlano siempre van a estar involucrados, dejando claro que nunca se ha confirmado si en efecto Cossio y la barranquillera perpetraron la infidelidad por la que Muriel despachó al paisa.

Luego de los rumores, la pareja confirmó que ya no están juntos - Foto: Tomado de Instagram @yefersoncossio

El caso es que estos dos exnovios estaban muy tranquilos cada uno por su lado hasta que Yeferson presentó en sociedad a su nueva novia, lo que desató una oleada de comparaciones entre Carolina Gómez y Jenn, pues muchos de los seguidores del modelo paisa aún tenía la ilusión de ver a la influencer con el que fue su amor por una década.

Yeferson y Carolina han salido en medios de comunicación y en shows virtuales de sus colegas a contar su historia y a desmentir chismes que les han creado alrededor de su naciente relación. Por su parte, Muriel también decidió hablar y por primera vez ha dado más luces de lo que habría detonado su decisión de terminar con Cossio hace ya más de un año.

Jenn Muriel en el Congreso de la República. - Foto: Instagram @jennmuriel

Todo esto ha sido un coctel perfecto para que los dos influencers estén en boca de todos y haga que los cibernautas no se pierdan un solo movimiento de dichas luminarias de las redes sociales. Por eso, salió un rumor que los volvió a conectar, pero ahora de forma física, pues muchos tuiteros se percataron que tanto Muriel como Cossio tenían una fotografía reciente con el mismo chef de un restaurante de Medellín.

La expareja estuvo en el mismo lugar, pero no se ha confirmado si juntos. - Foto: @Rechismes

Esto dio pie a que todos pensaran que los exnovios habían estado juntos en un encuentro que muchos quieren y anhelan presenciar, sin embargo, todo se vino a pique cuando la misma Muriel aprovechó una dinámica de preguntas que realizó en Instagram para dejar claro todo el asunto, pues su mensaje directo, y obviamente también el de Cossi, estaba lleno de preguntas sobre esta reunión.

“Hoy me han llegado muchos mensajes sobre esto y baby no, hace muchísimo que no veo a mi ex y ni me acuerdo cuándo fue la última vez, así que no hubo ningún tipo de reencuentro y… Cada quien es libre de ir al restaurante que quiera”, fueron las palabras de Muriel respecto al chisme, dejando claro que ella y su ex no se vieron en dicho establecimiento como miles de cibernautas y algunos medios han reportado.

El influencer viajó desde Japón para sorprender a su exnovia y acompañarla en un momento importante. - Foto: Instagram @jennmuriel

“Ella aún parece dolida 😏”, “Vuelvan, ustedes tienen química y ese amor que se refleja es hermoso”, “Son tan chismosos que ni detallan las fotos”, “Ella es muy centrada y sus prioridades son otras, no estar detrás del ex”, “Los manteles no son los mismos”, “Pueden tener razón. El chef de cada foto tiene la blusa diferente. Pueden haber ido al mismo restaurante en diferente día”, “Ella es perfecta para Andy Rivera, serían una bella pareja”, son algunos de los comentarios de los cibernautas sobre el tema en el post de Rastreando Famosos.

Por el momento, Cossio está muy enfocado en su proyecto personal con Carolina, quien ha demostrado ser una mujer muy madura y enfocada a pesar de sus cortos 19 años de edad. Además, Jenn también está muy feliz con su soltería y al aparecer habría nuevos prospectos de pareja para la influencer, pues se le ha visto muy cercana al cantante colombiano Manuel Turizo.