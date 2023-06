“Él no lo sintió como infidelidad. Me dolió”: Jenn Muriel se sinceró sobre su ruptura con Yeferson Cossio

Pese a que la relación entre los creadores de contenido antioqueños Yeferson Cossio y Jenn Muriel terminó hace un buen tiempo, todavía es el momento en el que la dupla de influenciadores sigue dando para hablar.

Por más de diez años, los dos colombianos estuvieron enamorados; de hecho, el crecimiento en las plataformas digitales, donde hoy en día cada uno acumula millones de seguidores, se dio mientras la dupla permaneció unida.

Entonces, para muchos de los internautas, esta ruptura fue sorprendente, ya que había personas que soñaban con tener una relación sentimental como la de Cossio y Muriel.

No obstante, la llama del amor se apagó y, en la actualidad, cada influenciador hizo su camino, aunque hay quienes mantienen la esperanza de que regresen en algún momento de sus vidas.

Luego de los rumores, la pareja confirmó que ya no están juntos - Foto: Tomado de Instagram @yefersoncossio

Sea cual sea el caso, lo cierto es que al tratarse de dos influyentes figuras públicas en los escenarios digitales, cualquier manifestación que tenga vínculo con lo que alguna vez tuvieron es de principal atención para los usuarios, al igual que para los portales de chismes y entretenimiento.

En ese sentido, hace poco Jenn Muriel fue invitada a un programa estilo pódcast dirigido por el influencer venezolano conocido como La Divaza.

En el espacio, la antioqueña abordó varios temas; comentó que se encuentra aprendiendo sobre el mundo de la presentación en televisión, ya que ese es uno de sus sueños; también detalló que se reinventó en la creación de contenido y ahora le gusta hacer clips mostrando sus experiencias viajando.

Sin embargo, en la charla también se trajo a colación el tema de la relación que sostuvo con Yeferson Cossio. Entonces, aunque fue un momento incómodo, la paisa quiso sincerarse por completo y no tuvo pelos en la lengua para traer los recuerdos del pasado.

Jenn Muriel en el Congreso de la República. - Foto: Instagram @jennmuriel

El amargo recuerdo del pasado

En uno de los momentos de la charla, Muriel fue interrogada sobre su pasado, puntualmente sobre el largo vínculo afectuoso que tuvo con el hermano de Cintia Cossio.

Así las cosas, la influenciadora trajo al presente el momento en el que se filtró un video en el que Yeferson resultó besándose con Aida Victoria Merlano: “Fue un escándalo porque salió un video”, fueron las primeras palabras que compartió Jenn.

Luego de esto, la mujer no tuvo más alternativa que dar las explicaciones sobre ello, mientras enfatizó que aún estaba en la relación con Yeferson.

Según las declaraciones de la también modelo: “El escándalo fue que él estaba besándose con otra persona (…). Estábamos juntos, no estábamos en nuestro mejor momento, pero estábamos juntos”.

El influencer viajó desde Japón para sorprender a su exnovia y acompañarla en un momento importante. - Foto: Instagram @jennmuriel

A renglón seguido, la creadora de contenido colombiana dijo lo siguiente: “De pronto él (Yeferson Cossio) no lo sintió como infidelidad, pero pues, de igual forma, eran diez años. Así que a mí sí me llegó, claro [que] me dolió. Sin embargo, después de esto yo intenté arreglar”.

Con todo lo que ocurrió en ese momento, Jenn puntualizó que nunca llegó a un acuerdo específico para que Cossio pudiera involucrarse con otras personas.

Sumado a esto, en el citado programa versión radio de La Divaza, la antioqueña terminó contando la razón por la que la extensa unión que tuvo por años con Yeferson llegó a su fin.

“No se pudo arreglar porque ya como que yo entendí que definitivamente no. Ambos sabíamos que queríamos cosas diferentes y como que intentábamos forzar las cosas, de pronto él intentaba ceder a una relación más estable y más tranquila, pero pues yo no iba a ceder… como lo digo… como a esperar que de pronto él quisiera sus fiestas, sus cosas”, recalcó la celebridad digital.

A continuación, la recopilación de las declaraciones que dio Jenn Muriel sobre su expareja: